日澳更新安保協議 中國：不應針對第3方

日本首相岸田文雄（左）22日訪澳與澳洲總理艾班尼斯（右）舉行首腦會談，並簽署新安保宣言。(歐新社)

日本 首相岸田文雄 22日在澳洲 與澳洲總理艾班尼斯舉行首腦會談，並簽署新「日澳安全保障共同宣言」，這是日澳繼2007年以來，時隔約15年再度簽署有關安全保障合作的共同宣言。對於這次雙方更新的具體內容，外界猜測不斷。有不少媒體稱，主要是針對中國。中國外交部發言人汪文斌24日表示，國與國之間開展交流合作，不應針對第三方或損害第三方利益。

直新聞報導，日澳簽署兩國安保宣言是戰後日本與美國之外國家簽署的首個防務合作文件，日澳由此確立外長和防長的「2+2」會晤機制，這也被認為是兩國在安全上結成「準同盟」的標誌。

這一在日澳關係中扮演著重要角色的文件為何在此時更新？據日媒報導，雙方宣稱兩國面臨的安全環境「已經發生巨大變化」，因此「必須拿出聯合宣言的更新版本」。對於這次雙方更新的具體內容，外界猜測不斷。有不少媒體曾釋放消息稱該文件主要是針對中國。日本共同社在早前報導中表示，該文件是基於「應對中國的海洋活動和軍事力量擴大」的考慮。

宣言出台後，外界注意到，雙方商定許多防務安全方面細節，並對國際社會發出兩國將深入合作的強烈信號。

據報導，在會後舉行的聯合記者會上，岸田首相表示這份宣言將成為指導日本和澳洲「未來十年」安全與防務合作的「指南針」，並將澳洲定位為「半盟友」，希望能進一步深化與澳洲的關係。艾班尼斯向外界表示，這一「具有里程碑意義的宣言向整個區域發出了一個強烈的信號」。

事實上，雙方在此時高調綁定，本身就是一個信號。日澳都是美日澳印「四邊機制」的成員國，早在今年1月，日澳簽署了「互惠准入協定」，消除了雙方在對方國內舉行聯合演習的障礙，並規定了澳洲國防軍和日本自衛隊互訪對方國家後的地位與待遇。

值得注意的是，據日經亞洲報導稱，岸田文雄和艾班尼斯在聯合宣言中沒有單獨提到中國，但是在另一份聲明中重申了台海和平與穩定的重要性，同時強調了對於中國加入CPTPP「要謹慎」。雖然並未直接點名中國，但在日美澳關係愈加緊密的當下，外界仍會聯想到這此次日澳安保合作升級背後是否有遏制中國的意圖。

中國外交部發言人汪文斌24日表示，國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有助於維護地區的和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方利益。

汪文斌說：「亞太地區不需要軍事集團，更不需要調動陣營對抗，鼓動新冷戰的小圈子，任何損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作的行徑，都將遭到地區人民的警惕和共同反對。」