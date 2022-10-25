中國4部會發通知動員：申辦2031女足世界盃

中國將積極申辦2031年女足世界盃。(取材自中新網)

中國國家體育總局24日在官網公布了由體育總局、教育部、財政部、中國足協印發的「中國女子足球 改革發展方案(2022-2035年)」的通知，指出中國將積極申辦2031年女足世界盃 ，力爭獲得2023年女足世界盃、2024年奧運 會前8名。

中新社報導，上述方案按照2025年、2030年和2035年設置了3階段發展目標。到2025年，改善女足發展的環境和氛圍，夯實女足發展基礎。女足聯賽體系逐步完善，女超、女甲、女乙三級聯賽參賽球隊達到50支；女足國家隊位居亞洲領先水平，力爭獲得2023年女足世界盃、2024年奧運會前8名。

方案指出，到2030年，女足發展基礎更加堅實，重返世界一流強隊行列。女足聯賽組織和競賽水平達到亞洲一流；女足青少年足球人口大幅增加，訓練水平和競技成績顯著提升，女足青少年國家隊力爭進入世界盃前四名；女足國家隊力爭獲得2027年女足世界盃、2028年奧運會前4名。

方案並稱，到2035年，中國女足實現全面發展。女足參與人口和社會化程度大幅提升，足球成為女性普遍參與的體育運動；女足聯賽組織和競賽水平達到世界一流；積極申辦2031年女足世界盃，力爭獲得2031年女足世界盃、2032年奧運會前3名。