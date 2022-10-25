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美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備

中國新聞組／北京25日電
墨西哥政府決定從中國採購入境口岸用的掃描設備。圖為比利時布魯塞爾歐洲之星車站中的同方威視掃描儀。(取材自觀察者網/美媒報導截圖)
墨西哥政府決定從中國採購入境口岸用的掃描設備。圖為比利時布魯塞爾歐洲之星車站中的同方威視掃描儀。(取材自觀察者網/美媒報導截圖)

美國聯合西方國家圍堵中國的行動未歇。有美媒報導，近日因黑客(駭客)攻擊而洩露的一批墨西哥政府文件顯示，美國政府曾在今年5月給墨西哥政府寫信，試圖以所謂「威脅美國國家安全」為由，阻止墨西哥政府花數百萬美元從中國採購入境口岸用的掃描設備，但墨西哥不予理睬。

觀察者網引述美國華盛頓郵報報導內容指出，墨西哥並沒有理會美國官員的干涉，依然決定從中國購入這些設備。一名墨西哥官員回應稱，墨西哥有自己的法律程序，不會以國籍為由取消任何公司參與競標的資格。

根據報導，在今年早些時候，墨西哥政府準備採購一批新的掃描設備。在得知消息後，美國政府立即向墨西哥推薦了徠德（Leidos）等三家美國公司的產品，這些公司與美國政府和安全部門的商業往來頗為密切。

美國駐墨西哥大使館甚至還專門組織了一場參觀活動，帶領墨西哥高級官員訪問了美國的邊境檢查站，向他們宣傳美國設備的性能。

但美國政府花了大力氣推銷並沒有發揮多少效果，墨西哥官員依然傾向於採購性價比更高的中國產品，而這很快引起了美國官員的焦慮。隨後美駐墨西哥大使就直接給墨西哥外交部長寫信，試圖插手墨西哥政府與中國企業的商業交易。

信函中直指中國公司的設備「在數據完整性和安全方面不可靠」，可能會令大量涉及美國的信息「落入中國手中」。信中強調如果墨西哥堅持使用這些「不符合美國質量控制標準」的設備，美國和墨西哥的雙邊合作將面臨風險。

對於華府的威脅，墨西哥官方最終並未屈服。

墨西哥 哥大 邊境

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