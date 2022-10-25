德總理若11月訪中有4大看點 稱「歐盟沒想與中國脫鉤」

德國總理蕭茲表示計畫於11月初訪中。(翻攝自蕭茲臉書）

德國 總理蕭茲 訪華似乎底定，將成為第一位在中共20大後訪中國的西方國家領導人。蕭茲明確表示計畫於11月初訪中，他同時表示，「半年前我去了日本 ，現在要去北京訪問，這對我來說很重要。」對於蕭茲的表態，中國外交部發言人汪文斌24日表示，目前沒有可以發布的消息。

環球時報引述德媒「星期日世界報」報導，德國聯邦政府內就如何與北京打交道存在爭議。綠黨籍外交部長貝爾伯克呼籲與北京保持距離，但德國總理府警告說，與中國「脫鉤」可能會對以出口為導向的德國產生嚴重經濟後果。

蕭茲則強調，與中國的關係也是上周歐盟峰會上的一個議題。沒有國家想與中國脫鉤，但在貿易政策方面，德國不應只關注一個國家，必須擴大與其他亞洲和南美國家的關係。

另據德媒透露，在德國聯邦經濟部、內政部等部門的反對下，蕭茲仍允許中企投資德國漢堡港的一個碼頭。綠黨和自民黨議員曾警告說，該港口是德國關鍵的基礎設施，不應該落入中國手中。德國基爾世界經濟研究所稱，中企對碼頭的投資將使漢堡港陷入困境。還有聯邦政府內的爭議聲音稱，蕭茲這麼做是為了訪中鋪路。

對此，蕭茲澄清說，聯邦政府「尚未作出決定」，但訪中與漢堡港碼頭投資項目無關。蕭茲強調，中國公司中遠希望收購的只涉及「漢堡港多個集裝箱碼頭中的一個」，而且只是「運營該碼頭公司的少數股權」，土地仍然完全歸漢堡市所有。

新民晚報報導則指出，蕭茲若落實訪華有四大個點。

1.這是中共20大後，首度有外國領導人來訪。在德國進口貿易中，中國的重要性穩步上升。也正因中德貿易關係，蕭茲才下定決心必須訪中。這對歐盟其他國家來說，肯定是具有參考意義。

2.這是2019年11月以來，德國總理首次訪問中國，且是從當時至今首位訪中的歐盟國家領導人。

3.這是蕭茲擔任德國總理以來，首次訪華。今年早些時候，蕭茲訪問日本。當時有外媒分析稱，這是打破慣例之舉。什麼慣例？其實就是蕭茲的前任梅克爾幾乎每次當選總理後，首度亞洲行，第一站都是中國。而蕭茲為什麼先去日本呢？有外媒炒作，這是德國緊跟美國，甚至緊跟日本，想在印太戰略中分到一杯羹。但隨著蕭茲將訪中，德中關係還是值得期許。

4.德國國內，還是有一些反華情緒，包括有些人希望德國與中國脫鉤。但蕭茲不願意這麼做，而且看來挺堅決。