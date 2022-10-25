我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

德總理若11月訪中有4大看點 稱「歐盟沒想與中國脫鉤」

中國新聞組／北京25日電
德國總理蕭茲表示計畫於11月初訪中。(翻攝自蕭茲臉書）
德國總理蕭茲表示計畫於11月初訪中。(翻攝自蕭茲臉書）

德國總理蕭茲訪華似乎底定，將成為第一位在中共20大後訪中國的西方國家領導人。蕭茲明確表示計畫於11月初訪中，他同時表示，「半年前我去了日本，現在要去北京訪問，這對我來說很重要。」對於蕭茲的表態，中國外交部發言人汪文斌24日表示，目前沒有可以發布的消息。

環球時報引述德媒「星期日世界報」報導，德國聯邦政府內就如何與北京打交道存在爭議。綠黨籍外交部長貝爾伯克呼籲與北京保持距離，但德國總理府警告說，與中國「脫鉤」可能會對以出口為導向的德國產生嚴重經濟後果。

蕭茲則強調，與中國的關係也是上周歐盟峰會上的一個議題。沒有國家想與中國脫鉤，但在貿易政策方面，德國不應只關注一個國家，必須擴大與其他亞洲和南美國家的關係。

另據德媒透露，在德國聯邦經濟部、內政部等部門的反對下，蕭茲仍允許中企投資德國漢堡港的一個碼頭。綠黨和自民黨議員曾警告說，該港口是德國關鍵的基礎設施，不應該落入中國手中。德國基爾世界經濟研究所稱，中企對碼頭的投資將使漢堡港陷入困境。還有聯邦政府內的爭議聲音稱，蕭茲這麼做是為了訪中鋪路。

對此，蕭茲澄清說，聯邦政府「尚未作出決定」，但訪中與漢堡港碼頭投資項目無關。蕭茲強調，中國公司中遠希望收購的只涉及「漢堡港多個集裝箱碼頭中的一個」，而且只是「運營該碼頭公司的少數股權」，土地仍然完全歸漢堡市所有。

新民晚報報導則指出，蕭茲若落實訪華有四大個點。

1.這是中共20大後，首度有外國領導人來訪。在德國進口貿易中，中國的重要性穩步上升。也正因中德貿易關係，蕭茲才下定決心必須訪中。這對歐盟其他國家來說，肯定是具有參考意義。

2.這是2019年11月以來，德國總理首次訪問中國，且是從當時至今首位訪中的歐盟國家領導人。

3.這是蕭茲擔任德國總理以來，首次訪華。今年早些時候，蕭茲訪問日本。當時有外媒分析稱，這是打破慣例之舉。什麼慣例？其實就是蕭茲的前任梅克爾幾乎每次當選總理後，首度亞洲行，第一站都是中國。而蕭茲為什麼先去日本呢？有外媒炒作，這是德國緊跟美國，甚至緊跟日本，想在印太戰略中分到一杯羹。但隨著蕭茲將訪中，德中關係還是值得期許。

4.德國國內，還是有一些反華情緒，包括有些人希望德國與中國脫鉤。但蕭茲不願意這麼做，而且看來挺堅決。

蕭茲 德國 日本

上一則

港流失14萬勞動人口 逾半25至39歲

下一則

香港中大改校徽 僅1周換回舊版 校方稱校董會將開會討論

延伸閱讀

晚宴德國會團 吳釗燮：民主人權價值在台灣人血液裡

晚宴德國會團 吳釗燮：民主人權價值在台灣人血液裡
找到飛機殘骸、行李碎片…小飛機墜海 德健身大亨罹難

找到飛機殘骸、行李碎片…小飛機墜海 德健身大亨罹難
習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國
德總理蕭茲證實下月訪問中國 歐盟其他領袖反彈

德總理蕭茲證實下月訪問中國 歐盟其他領袖反彈

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目