38.6% 中對全球經濟增速貢獻超G7 華春瑩在推特分享傲人數據

華春瑩在推特發布一張信息圖，標註「你永遠可以相信中國」。（推特截圖）

根據世界銀行的世界發展指標（WDI）數據庫測算，2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6%，超過七國集團（G7 ）國家貢獻率的總和。對於上述數據，中國外交部發言人華春瑩在推特發布一張信息圖，標註「你永遠可以相信中國」，引來近3000人點讚。

觀察者網報導，這項統計來源於國家統計局9月末發布的「黨的十八大以來經濟社會發展成就系列報告之十三」。報告顯示，根據2015年為基期的國內生產總值計算，2013-2021年期間，G7國家對世界經濟增長的年均貢獻率為25.7%。數據顯示，2013-2021年期間，中國經濟年均增長6.6%。

報告指出，這個數字大大高於2.6%的同期世界平均增速，也高於3.7%的發展中經濟體平均增速，這代表中國經濟增長率居世界主要經濟體前列。2020年，面對新冠肺炎疫情 嚴重衝擊，中國經濟增長2.2%，是主要經濟體中唯一保持正增長的國家。

此外，自2012年以來，中國國內生產總值（GDP）穩居世界第2位，占世界經濟總量比重逐年上升。2021年中國GDP達17.7兆（萬億）美元，占世界比重達18.5%，比2012年提高7.2個百分點。報告強調，中國經濟總量與美國的差距明顯縮小，且遠遠高於日本等世界主要經濟體。2021年我國GDP相當於美國的77.1%，比2012年提高24.6個百分點，是日本的3.6倍、印度的5.6倍。

香港大公報報導，23日，在20屆中共中央政治局常委同中外記者見面後，多位外國記者表示，中國經濟在疫情期間仍能保持穩定增長，無疑給世界經濟注入了強心針。泰國 經理報記者鄭權之表示，中國發展帶動了世界經濟的共同發展。「對泰國而言，中國的貿易、投資與旅遊業對泰國的經濟舉足輕重。」他認為，在融合各國自身國情的情況下，其實，世界上許多國家都可以學習中國的發展之路，從而規畫出最適合自己的 「現代化發展藍圖」。

塞內加爾觀察家報記者Ayla表示，中國的經濟發展不僅惠及本國人民，對非洲以及世界上很多其他國家也貢獻良多。在他採寫的新聞報導中，科技是非常亮眼的一點。「中國的科技發展令人驚嘆，非洲乃至世界很多國家，都能從中得到啟發。」巴基斯坦聯合通訊社的Muhammad Asghar去過北京、上海、深圳、昆明、蘭州、義烏等很多地方，見證了中國的發展。「中國經濟的發展速度，讓人驚嘆，中國已經是世界上第二大經濟體，這也為發展中國家注入了很多信心。」