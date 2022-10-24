「新時代 人沒換」 美媒：中國清零政策不變

根據美聯社報導，中共20大後習近平恐將不顧民眾反對繼續清零。(路透)

中國防疫 「動態清零」政策導致民怨連連，民眾希望「動態清零」能趕快結束，至少20大 後能先鬆綁，但20大後雖是「新時代」，但是「人沒換」，讓不少民眾不看好防疫政策會鬆綁。美聯社報導稱，20大後習近平 團隊將不顧民眾反對繼續清零。

報導說，中共20大，中國民眾注意的不僅是黨大會本身，更關心是否會放寬目前嚴厲的應對新冠疫情清零政策，然而從官媒連篇評論來看，清零政策會繼續實行。

在20大舉行前，百姓曾有所期待，大會舉行前的進一步收緊清零措施或在黨大會後有所放寬。但官方人民日報在黨大會舉行前夕連發三篇評論，指出「躺平不可取，躺贏不可能」，動態清零才是最佳方案。

習近平在20大的開幕演說中指出，中國「堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」，稱是最大限度保護了人民生命安全和身體健康，同時「在統籌應對疫情和經濟社會發展方面取得了巨大成就」。

報導說，美國西東大學(Seton Hall University)全球健康研究中心主任、中國公共衛生專家黃嚴忠指出：中國是時候改變清零政策了，因為社會不穩定的跡象愈來愈多，尤其是在中產階級和城市居民裡，現在最重要的問題是這種不穩定因素是否已經到了一個臨界點。

總部位於北京的策緯諮詢公司(Trivium China)高級分析師陳昕然指出，中國繼續實施嚴厲的防疫措施不會因為中共20大的結束而放寬，原因是實施清零政策的所有條件都沒有改變。他指出，目前中國不僅缺乏有效疫苗，也沒有健全的家庭隔離規則。

另據中央社報導，針對20大落幕習近平三連任及人事上大勝， 北京一位體制內人士說，看到這個結果，大致能作出個結論，那就是「方向不變，一切照舊」。他說，習近平用「自己人」的比例特別高，「大方向能轉彎嗎？不可能」。

這幾天下來，不少中國民眾還是慢慢意識到，中共20大過後，「動態清零」不會馬上鬆綁、想出國但護照還是辦不下來、孩子補習還是得偷偷摸摸、生意還是一樣不好做。 因為大家心裡知道，雖是「新時代」，但是「人沒換」。