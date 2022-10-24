我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

「新時代 人沒換」 美媒：中國清零政策不變

中國新聞組／北京24日電
根據美聯社報導，中共20大後習近平恐將不顧民眾反對繼續清零。(路透)
根據美聯社報導，中共20大後習近平恐將不顧民眾反對繼續清零。(路透)

中國防疫「動態清零」政策導致民怨連連，民眾希望「動態清零」能趕快結束，至少20大後能先鬆綁，但20大後雖是「新時代」，但是「人沒換」，讓不少民眾不看好防疫政策會鬆綁。美聯社報導稱，20大後習近平團隊將不顧民眾反對繼續清零。

報導說，中共20大，中國民眾注意的不僅是黨大會本身，更關心是否會放寬目前嚴厲的應對新冠疫情清零政策，然而從官媒連篇評論來看，清零政策會繼續實行。

在20大舉行前，百姓曾有所期待，大會舉行前的進一步收緊清零措施或在黨大會後有所放寬。但官方人民日報在黨大會舉行前夕連發三篇評論，指出「躺平不可取，躺贏不可能」，動態清零才是最佳方案。

習近平在20大的開幕演說中指出，中國「堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」，稱是最大限度保護了人民生命安全和身體健康，同時「在統籌應對疫情和經濟社會發展方面取得了巨大成就」。

報導說，美國西東大學(Seton Hall University)全球健康研究中心主任、中國公共衛生專家黃嚴忠指出：中國是時候改變清零政策了，因為社會不穩定的跡象愈來愈多，尤其是在中產階級和城市居民裡，現在最重要的問題是這種不穩定因素是否已經到了一個臨界點。

總部位於北京的策緯諮詢公司(Trivium China)高級分析師陳昕然指出，中國繼續實施嚴厲的防疫措施不會因為中共20大的結束而放寬，原因是實施清零政策的所有條件都沒有改變。他指出，目前中國不僅缺乏有效疫苗，也沒有健全的家庭隔離規則。

另據中央社報導，針對20大落幕習近平三連任及人事上大勝， 北京一位體制內人士說，看到這個結果，大致能作出個結論，那就是「方向不變，一切照舊」。他說，習近平用「自己人」的比例特別高，「大方向能轉彎嗎？不可能」。 

 這幾天下來，不少中國民眾還是慢慢意識到，中共20大過後，「動態清零」不會馬上鬆綁、想出國但護照還是辦不下來、孩子補習還是得偷偷摸摸、生意還是一樣不好做。 因為大家心裡知道，雖是「新時代」，但是「人沒換」。

20大 習近平 防疫

上一則

譚耀宗：港澳事務負責人 王滬寧、丁薛祥等機率大

下一則

「維港渡海泳」 港隊泳手奪冠 大讚水質改善

延伸閱讀

「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手

「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手
習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮
習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序

習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感