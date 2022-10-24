美晶片禁令 中廠缺零件停轉 有產線陷替代品難尋窘境

進入21世紀，通訊以及電子產業高速發展，晶片幾乎無所不在，也成中美科技角力主戰場。(Getty Images)

美國商務部工業與安全局（BIS）日前頒布最新出口管制條例，限制向中國出口先進半導體技術，並限制美籍人士在中國境內支持、開發、生產先進半導體。這項新規祭出1周後便出現效應，有中國工廠因美企工程師撤出而致部分設備停轉，並有半導體產線陷入替代品難尋的窘境。

經濟觀察報報導，BIS於7日頒布這項最新出口管制條例，嚴格限制美設備商向中國先進半導體工廠的出口，並限制「美國人」（US person）在中境內「支持、開發、生產」先進半導體的權利。在新規下，以美系為主的上游半導體設備商無法對中國公司出口和維護先進設備；下游晶片 設計的公司需向美申請許可證才能在中境內採購或代工新規範圍內的先進半導體技術。

報導指出，截至11日，多家美系半導體設備廠商--中國先進半導體工廠的供應商們，其工程師紛紛撤離中國工廠，因為BIS最新限令在第二天生效。美公司也陸續通知中國客戶，相關新設備將停止對華銷售，已經賣掉的設備不會收回，但也不再維護。

一位美系設備商員工表示，美晶片領域出口管制條例生效一周後，一家中國客戶出現個別設備的停轉。產線上機台的保養通常是供應商在做，美企工程師撤出後，一些設備因為沒有零部件而面臨停轉，另一些設備在個別模塊有備份，但沒有人會換，也沒人會調機校準。

但中國工廠仍極力維持產線的運轉。上述半導體資深從業者表示，可以嘗試從日韓的老牌工廠處尋求工程師，硬件可以自己校準，軟件則像一個黑盒子，通常發往美國總部才能修復。

中國兩家領先的存儲晶片製造商--長江存儲科技有限責任公司（YMTC）、長鑫存儲技術有限公司（CXMT）以及最大晶片製造商中芯國際（SMIC）被認為是可能在此次新規中受到較大影響的三家企業。主要包括長江存儲128層QLC 3D NAND閃存，以及中芯國際以高端CPU /GPU晶片企業及正興起的一批高端AI晶片創業公司客戶。

新規中納入的「US person」群體中，以擁有美國國籍的人、美國永久居民（綠卡 持有者）對中國產業作用較大，他們往往是核心崗位上的人物。上述半導體資深從業者表示，如今他們必須考量留在國內還是回美國，尤其是一些企業家級別的人物。

被新規「殺傷」的還有在華設廠的海外企業，包括台積電 、SK海力士、英特爾、三星電子等國際半導體廠商。

8日，中國外交部發言人毛寧對此回應，美國對中國企業進行惡意封鎖和打壓，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復都將造成衝擊；美方阻擋不了中國發展，只會封鎖自己、反噬自身。