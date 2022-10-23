法媒：中利誘招募法退役飛官 月薪2萬歐元

法國媒體報導，中國以月薪2萬歐元招募法國前飛行員。圖為法國空軍飆風戰機。（歐新社）

英國 國防部日前就中國招募英國飛行員訓練解放軍 空軍發出警告後，加拿大、英國、澳洲媒體紛紛報導，稱北京可能以數十萬美元為誘餌，招募西方國家退役空軍協助中國訓練軍事飛行員。法國媒體報導，法國前飛行員也是中國解放軍的招募目標，月薪2萬歐元（約1.97萬美元）。

法廣引述費加羅報報導稱，今年4月，一支短片在社群網站上瘋傳，畫面顯示解放軍空軍飛機在河南商丘墜毀後，兩名飛行員跳傘成功，一位是中國飛行員，另一位顯然是外籍人士。中國飛行員打電話報告緊急情況，並向錄影中的現場民眾解釋：「我是中國人，他是我們教練，別拍照。」

外流影片讓外界注意到中共招募外籍人士訓練中國軍隊的狀況，據費加羅報指出，影片中的外籍教練帶有法文口音，並證實這名和中國學員一起逃脫險境的外籍教練確為一名法國空軍資深退役軍官，是中國重金聘請的「傭兵」，以加速中國軍隊訓練，並向解放軍傳授北約空軍所採用的戰略。

積極的招募活動仍在繼續，一位前海軍飛行員透露，他最近被一家位於南非的神祕公司接觸過。曾在法國航母戴高樂號上擔任過超級軍旗攻擊機（Super Etendard）飛行員的弗朗索瓦（化名）解釋說，對方給的條件非常誘人，他們正在尋找合格的航空母艦登陸教官。

報導指出，南非試飛學院（TFASA）正提供一份每月約（稅後）2萬歐元的合同，到現場培訓中國教官，為期三年，這比起卡塔爾向其外國教員提供的報酬更具吸引力。這位四十歲的前飛行員說他「差點就去嘗試了。」因為這不是一個常見的可以駕駛一架殲-11戰鬥機的機會，他指的是中國的戰鬥機，源自蘇霍伊27戰鬥機。

據專業人員估計，英國人組成的空中僱傭兵隊伍更為龐大。英國媒體10月18日披露，約30名前皇家 空軍戰鬥機或直升機飛行員在中國成為教官後，在倫敦引起爭議。這些退休的英國飛行員被用來幫助了解西方飛機和飛行員的操作方式，他們不僅來自皇家空軍，而且來自軍隊的各個部門。他們駕駛過颱風戰鬥機、美洲豹攻擊機、鷂式戰鬥機和龍捲風戰鬥機等。

法國也是中國的主要目標，中國正在建造一支航母艦隊，雄心勃勃地在太平洋地區挑戰美國海軍，而法國提供了一個寶貴的前軍官庫，他們掌握了在這些海洋巨人上進行彈射起飛和降落的微妙技術。剛剛亮相的中國第三艘航空母艦「福建」號將配備電磁彈射器，這種技術目前只有美國使用，法國也即將使用，而英國自20世紀80年代以來一直在轉換為鷂式垂直起飛飛機。這位法國軍官說：「美國人不在中國獵頭範圍內，因為美方的祕密部門非常警惕。」