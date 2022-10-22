環時民調：中國年輕人 54.6%俯視西方 對美日好感度最差

環球時報民調結果，中國年輕人對西方國家好感度變差；對美國、日本好感度最差。圖為河北石家莊的中國國慶主題背景牆。（中新社）

中共總書記習近平在20大報告時表示，「當代中國青年生逢其時，施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。」環球時報昨天公布一項民調 結果顯示，中國年輕人對西方國家的好感度越來越差；在7個先進國家當中，中國年輕人對美國、日本 的好感度最差。

環球時報旗下環球輿情調查中心連續兩年的數據顯示，「平視」乃至「俯視」西方的中國年輕人比率持續上升，中國在社會治安、歷史文化等領域的優秀表現，是他們自信的重要來源。

調查結果顯示，中國年輕人越來越自信。對於「今天，提到西方國家，您的第一感覺是什麼？」這一問題，選擇「對等、平視、沒什麼感覺」等「平視」態度的受訪者（39.3%），以及選擇「沒什麼了不起、鄙視、討厭」等「俯視」態度的受訪者（54.6%），加起來超過93%。2021年，選擇這兩種態度的中國年輕人總共占比90%。

與此同時，選擇「羨慕、崇拜、尊重、自嘆不如」等「仰視」西方態度的受訪者，呈大幅下跌態勢。今年，選擇「仰視」西方態度的中國年輕人占3.9%，比2021年（8.1%）下降一半多。

調查顯示，中國的發展進步是年輕人自信的重要原因。在認同中國現在可以「平視」西方國家的受訪者中，20.8%的人認為這是中國不斷發展、實力提升的自然結果；20.7%的人認為，中國在國際舞台上發揮顯著作用，可以也應該更自信；13.5%的人表示，中國與西方在不同領域各具優勢，可以互相借鑒，而9.4%的人認為，西方國家存在的各種問題，使我們看待它們時更加客觀。

調查結果顯示，中國年輕人對西方國家整體好感度呈下降趨勢。對於「最近幾年，您對西方國家的整體好感程度發生怎樣的變化？」這一問題，四成多受訪者表示好感度變差，其中四分之一的年輕人對西方國家的印象「由好變差」，近20%的人「由差變更差」。只有13.7%的受訪者對西方國家好感度變好。

值得注意的是，在美國、日本、澳洲 、英國、加拿大、德國、法國這7個國家中，中國年輕人對美國和日本的好感度最差，其中72.1%的受訪者對美國好感度「差」（含較差和非常差），70.1%的人對日本好感度「差」。

調查顯示，當被問及「您認為中國在下列哪些領域中的表現優於西方國家？」時，分別有45.1%、40.5%的受訪者認為中國在社會治安、歷史文化領域的表現優於西方國家；超過三分之一的受訪者認為「中國在對人權的尊重方面優於西方」。