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寧德時代 放緩北美建廠計畫

記者葉文義／綜合報導
知情人士指稱，中國新能源汽車動力電池巨頭寧德時代已放緩其在北美建立電池工廠的投資計畫。(取材自新華網)
知情人士指稱，中國新能源汽車動力電池巨頭寧德時代已放緩其在北美建立電池工廠的投資計畫。(取材自新華網)

據路透21日報導，知情人士指稱，中國新能源汽車動力電池「一哥」寧德時代已放緩其在北美建立電池工廠的投資計畫，原因是擔心美國關於採購電池材料的新規定將推高成本。

寧德時代一直在墨西哥和美國進行工廠選址，希望為特斯拉、福特汽車等公司供貨，但由於種種原因，這一進程被推遲。

報導指出，寧德時代原計畫在墨西哥北部、美國南卡羅萊納州或肯塔基州進行投資，這屬於該公司海外擴張的一部分。

知情人士透露，自從美國在8月底通過新的「通膨降低法案」（IRA）後，其中對電動汽車電池材料的採購實施嚴格的新限制以來，寧德時代已經放緩了對北美潛在新工廠選址的審查進程。

報導稱，目前尚不清楚寧德時代考慮對北美的擴張計畫推遲多久，也不清楚該公司是否會進行其他調整以縮小成本差距。寧德時代尚未置評。

實際上，今年8月份，寧德時代才宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能為100GWh （百萬瓩），投資金額為73.4億歐元（約524.3億人民幣、72.38億美元），預計5年內將準備就緒。匈牙利工廠是繼德國工廠後，寧德時代在歐洲建設的第二座工廠。

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