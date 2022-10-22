寧德時代 放緩北美建廠計畫
據路透21日報導，知情人士指稱，中國新能源汽車動力電池「一哥」寧德時代已放緩其在北美建立電池工廠的投資計畫，原因是擔心美國關於採購電池材料的新規定將推高成本。
寧德時代一直在墨西哥和美國進行工廠選址，希望為特斯拉、福特汽車等公司供貨，但由於種種原因，這一進程被推遲。
報導指出，寧德時代原計畫在墨西哥北部、美國南卡羅萊納州或肯塔基州進行投資，這屬於該公司海外擴張的一部分。
知情人士透露，自從美國在8月底通過新的「通膨降低法案」（IRA）後，其中對電動汽車電池材料的採購實施嚴格的新限制以來，寧德時代已經放緩了對北美潛在新工廠選址的審查進程。
報導稱，目前尚不清楚寧德時代考慮對北美的擴張計畫推遲多久，也不清楚該公司是否會進行其他調整以縮小成本差距。寧德時代尚未置評。
實際上，今年8月份，寧德時代才宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能為100GWh （百萬瓩），投資金額為73.4億歐元（約524.3億人民幣、72.38億美元），預計5年內將準備就緒。匈牙利工廠是繼德國工廠後，寧德時代在歐洲建設的第二座工廠。
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