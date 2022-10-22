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不理國際反對 中國戰機傳賣緬甸軍政府

中國新聞組／北京22日電

緬甸軍方控制政權數十年，自去年2月政變以來更是加劇鎮壓民主運動，在遭到美國的制裁下，軍政府從中俄兩國獲得大量武器，近期更傳出北京當局不理國際呼籲，出售多架戰機給緬甸軍政府。

緬甸獨立新聞媒體Irrawaddy網報導，緬甸已經向北京當局訂購了多架FTC-2000型號的神鷹戰鬥機。該採購消息本周也獲得泰國新聞機構THE STATES TIMES報導。

自由亞洲電台報導，熟知中國國防政策的台灣政治大學教授丁樹範表示，緬甸等第三世界國家付不起高昂武器費用，再加上武器主要是鎮壓國內少數族群，因此，向中國買神鷹戰機之類的舊型武器，足夠因應緬甸的國內需要。「神鷹戰機是中國舊型戰機J-7的衍生產品，因為是舊型戰機，性能改善的空間有限，但價格便宜。」

Irrawaddy網引述消息人士的話指出，早在今年6月，緬甸空軍派出的大約八名飛行員、八名技術員和兩名軍械官抵達了昆明。這批神鷹戰鬥機將取代緬軍已經老化的F-7s和A-5s系列戰機，並將被部署在撣邦南桑（Namsang）空軍基地。相關人士指出，中緬兩國戰機及其零件交易，長期以來透過香港的Gateways Hong Kong Ltd公司進行。

緬甸或中國官方都未證實上述採購消息。但早在2020年4月，中國官方環球時報等媒體報導，神鷹戰機的生產商中國航空工業貴飛公司就放出消息，聲稱神鷹戰機被東南亞某國下單購買，價格為850萬美元。因與中國良好的政治軍事關係，外界猜測緬甸和柬埔寨為潛在買家。

上述採購戰機傳聞引起愛好和平的緬甸當地及國際網友的反對，並稱這將幫助獨裁的緬甸軍政府鎮壓平民，應抵制北京。

北京向緬甸軍政府出售軍火早有記錄。據美國防務郵報（The Defense Post）報導，對於中國和巴基斯坦聯合研製JF-17雷霆戰鬥機，緬甸軍方於2015年成為該戰機第一個買家。

聯合國人權高專辦，今年2月底，緬甸事務專家就報告指出，中國、俄國和塞爾維亞三國參與了對緬甸軍方的軍火供應，並造成了大量平民死傷，聯合國人權高專辦呼籲安理會應阻止各國向軍政府出售軍火。

緬甸 北京 聯合國

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