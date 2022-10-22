馬克宏：歐洲戰略基礎設施出售中國 犯了戰略錯誤

據英媒報導，法國總統馬克宏 12日在出席歐盟 峰會後的記者會上表示，歐盟必須重新思考與中國的貿易對話，呼籲在歐盟和中國之間建立更加公平的競爭環境。

法廣網引述路透報導，為期兩天的歐盟27國領導人峰會在21日探討了對華關係等議題。馬克宏在會後的記者會上告訴媒體稱：「我們過去在向中國出售基礎設施方面犯了戰略錯誤。」

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）21日表示，中國在世界舞台上的強硬態度正在增加，這與其他歐盟領導人的擔憂相呼應，他們敦促有必要審查歐盟與中國的關係。他在歐盟峰會結束後告訴記者稱：「中國在世界舞台上的咄咄逼人正在增加…我們必須與中國保持對話，但要有更多的批判性觀點。」

據「政客」新聞網報導，在當天長達三個小時的探討中，歐盟27國領導人在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上逐一發言，表達他們就對華關係問題的高度關切。儘管診斷是一致的——北京 在軍事和經濟方面都變得越來越強硬，同時又與好戰的俄羅斯親近，但建議的應對方法卻不盡相同。

一些領導人將這種情況等同於歐盟對其與俄羅斯關係的誤讀。其他領導人則迴避了直接將二者進行對此，但還是呼籲歐盟減少對中國技術和原材料的依賴。

據一位歐盟外交官說，即使是普遍親北京的匈牙利總理奧班在討論中也同意歐盟應該變得更加「自主」。呂特在支持與美國合作開發技術的呼籲的同時，對歐洲在處理中國關係方面的「美國化」提出了警告。

呂特說：「重要的是，歐洲要儘可能自信地運作，但也要獨立，而且要有平等和互惠，這樣我們就不是美國的一種延伸，而是對中國有自己的政治」。同時，芬蘭總理馬林呼籲歐盟與所有民主國家合作，應對中國在科技領域的崛起。