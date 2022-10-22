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中歐班列「長安號」突破1.4萬列 運送逾1210萬噸貨物

記者廖士鋒／綜合報導
中歐班列長安號已經累計運輸超過1210萬噸貨物。（取材自微信）
中歐班列長安號已經累計運輸超過1210萬噸貨物。（取材自微信）

中國「一帶一路」實踐以來的重要交通運輸管道「中歐班列」，除了新疆之外，另一關鍵起點是陜西西安。據統計，中歐班列「長安號」已經超過1.4萬列，運送貨物超過1210萬噸。

據陝西日報報導，自2013年11月西安至阿拉木圖首趟中歐班列開行，九年來，中歐班列「長安號」開行量從運營初期的每月開行一列增加至每天開行十餘列，逐漸提高。

運輸的貨品種類由最初單一的工業機械產品豐富為建材、輕工產品等品類；常態化運行國際幹線增加至17條，覆蓋亞歐中國；省內外集結班列線路拓展至17條，輻射長三角、珠三角、京津冀等地，吸引29個省區的貨物在西安國際港站集散分撥。報導稱，截至9月30日，中歐班列長安號累計開行1萬4496列，運送貨物1210萬噸。其中，回程班列累計5519列。

公開資料顯示，長安號的國際線路，包含到漢堡、莫斯科、塔什干等歐洲、中亞各大城市，覆蓋一帶一路45個沿線國家與地區。

根據中國國家發改委2020年的政策，中歐班列安排了鄭州、重慶、成都、西安、烏魯木齊等五個樞紐節點城市開展「中歐班列集結中心」示範工程建設，西安是其中之一。

一帶一路 新疆 鄭州

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