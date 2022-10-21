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危機？轉機？ 美晶片禁令 中國官產急商對策

編譯葉亭均、記者陳言喬／綜合報導
中國官方召開緊急會議，設法評估美國新的出口限制所造成的損害。（路透）
中國官方召開緊急會議，設法評估美國新的出口限制所造成的損害。（路透）

彭博資訊報導，中國工信部過去一周已召集主要半導體公司的高層主管，召開一系列緊急會議，設法評估拜登政府對中國最新晶片限制的損害，並承諾支持這個關鍵產業。知情人士說，中國官員未暗示會對美國提出反制措施，而且對未來發展的不確定程度，似乎和產業界一樣高。

報導指出，工信部召集的記憶體晶片業者包括長江存儲和超級電腦公司中科曙光等企業高層主管，參加閉門會議。

知悉討論情況的人士指出，工信部官員顯然不確定未來發展，有時候對晶片製造商提出的問題，似乎與回答的答案一樣多。與會官員雖未暗示將採取反制措施，但強調中國境內的資訊科技市場將提供足夠的需求，讓受影響的公司繼續營運。

一位知情人士透露，長江存儲向工信部警告，該公司未來可能身陷危險。繪圖晶片業者壁仞就是一個鮮明的例子。這家晶片設計公司8月宣布推出第一款通用繪圖處理器（GPU），創下全球運算力的新紀錄，但這款晶片是委託台積電以先進的7奈米製程代工，如今在美國的限制令下，台積電可能被迫停止與壁仞合作，而中國沒有一家公司有能力可提供和台積電一樣的技術。

壁仞拒絕置評，但透過聲明表示公司營運正常，在與律師核實後，確認美國的限制措施不會影響其業務。工信部、長江存儲和中科曙光的代表也沒有回應。

一些美國公司已從長江存儲等中國公司撤離員工，半導體設備製造商荷蘭艾司摩爾（ASML）等已停止對中國客戶的支持。中科曙光及其子公司海光信息正設法尋找替代品。

美國商務部本月把長江存儲和北方華創等31家機構加入出口管制的「無法驗證」清單。Bernstein分析師指出，中國將無法像以前一般快速推動半導體技術，可能只能專注於成熟製程。

中國企業期待得到切實的支持。但研究機構Fathom China的報告指出，部長們無權自己做決定，「需要大老闆決定。現在，大老闆們都忙於黨的20大」。

市場分析認為，長遠看來，美方的晶片禁令反而讓中國在成熟製程上加速完成國產替代，提升自給率的目標，進而對外企在中國的市占造成排擠效應。

此外，美國上周將中國定義成「最大地緣政治挑戰」，環球時報前總編輯胡錫進呼籲所有中國人都要放棄重獲美國戰略友好的幻想，團結將是中國社會戰勝各種挑戰的長期關鍵資源。

胡錫進在微博發文說：「中國人必須瞭解一個基本事實，我們所有人共同參與了今天中國國際戰略環境的塑造，迎接世界老二面對的挑戰是我們的共同命運，也是共同使命」。

胡錫進稱，中國必須往前走，用前進走過這段僵持期，讓美國和盟友們最終搞明白：他們遏制不住中國的發展，對中國這樣的核大國採取強制手段又不可取，所以他們對中國崛起的唯一選擇就是適應和接受。

晶片 台積電 拜登

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