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「生命受威脅」 中國駐曼徹斯特領事館總領事認襲擊人

中國新聞組／北京21日電
曼徹斯特中領館前發生肢體衝突，監視畫面顯示兩方在大門口拉扯。(取材自推特)
曼徹斯特中領館前發生肢體衝突，監視畫面顯示兩方在大門口拉扯。(取材自推特)

中國駐曼徹斯特領事館前肢體衝突演變成外交事件，涉事的總領事鄭曦原接受英媒訪問時否認有襲擊人，但被追問時承認有拉扯受襲示威者的頭髮，他以「這是我的責任（It's my duty）」強調，這是他維護國家和領導人尊嚴之舉。

英國方面則期望，中國能放棄因此事而受到警方指控的中國外交官外交豁免權。

法廣引述「天空新聞」19日專訪指出，總領事鄭曦原否認襲擊任何人，亦沒有讓他同僚打任何人，他反指是示威者打領館的人。

但記者稱從現場片段可見，鄭曦原扯那示威者的頭髮；這時，鄭改口說，那是因為那人辱罵(abuse)「(我的)國家、我的領導人，我認為這是我的責任(去扯他的頭髮)」。他續稱，任何一個外交人員碰上這樣的情況都應該這樣做，以維護國家和人民的尊嚴。

他又說，事發時情況緊急，他有感同僚「生命受威脅」，只想控制局面，分開同僚與那人。

鄭曦原為領事館人員的行為辯護，指事件起源是示威者的抗議物品和言語無禮，不可接受。他曾要求對方撤除那些抗議物品，但遭拒絕。在他回覆曼城警方的信函中，他形容，那些橫額有大量冒犯性形象和口號，其中一幅圖像更在中國國家主席習近平的頸部套上繩套。

根據網上流傳的影片顯示，鄭曦原和一些領事館人員走出館外，鄭曦原去踢橫額，而其他人則去搶一幅諷刺習近平的巨型漫畫，於是觸發肢體衝突。

中國外交部之前亦否認事件，反指「滋擾分子非法進入」領事館。但其後有領事館的閉路電視片段流出，明顯見到領事館人員把一名示威者拉入領館，接著有七至八人圍毆該示威者，而鄭曦原則反指示威者倒地後，還用腳踢他同僚。

美國之音報導，在英國外相發聲「無法接受」後，外交部官員20日要求中國方面取消因涉嫌參與曼徹斯特中國總領館門前打人事件而受到英國警方指控的中國外交官外交豁免權。

曼徹斯特中領館前發生肢體衝突。(取材自推特)
曼徹斯特中領館前發生肢體衝突。(取材自推特)

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