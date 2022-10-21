「生命受威脅」 中國駐曼徹斯特領事館總領事認襲擊人

曼徹斯特中領館前發生肢體衝突，監視畫面顯示兩方在大門口拉扯。(取材自推特)

中國駐曼徹斯特領事館前肢體衝突演變成外交事件，涉事的總領事鄭曦原接受英媒訪問時否認有襲擊人，但被追問時承認有拉扯受襲示威者的頭髮，他以「這是我的責任（It's my duty）」強調，這是他維護國家和領導人尊嚴之舉。

英國 方面則期望，中國能放棄因此事而受到警方指控的中國外交官外交豁免權。

法廣引述「天空新聞」19日專訪指出，總領事鄭曦原否認襲擊任何人，亦沒有讓他同僚打任何人，他反指是示威者打領館的人。

但記者稱從現場片段可見，鄭曦原扯那示威者的頭髮；這時，鄭改口說，那是因為那人辱罵(abuse)「(我的)國家、我的領導人，我認為這是我的責任(去扯他的頭髮)」。他續稱，任何一個外交人員碰上這樣的情況都應該這樣做，以維護國家和人民的尊嚴。

他又說，事發時情況緊急，他有感同僚「生命受威脅」，只想控制局面，分開同僚與那人。

鄭曦原為領事館人員的行為辯護，指事件起源是示威者的抗議物品和言語無禮，不可接受。他曾要求對方撤除那些抗議物品，但遭拒絕。在他回覆曼城警方的信函中，他形容，那些橫額有大量冒犯性形象和口號，其中一幅圖像更在中國國家主席習近平 的頸部套上繩套。

根據網上流傳的影片顯示，鄭曦原和一些領事館人員走出館外，鄭曦原去踢橫額，而其他人則去搶一幅諷刺習近平的巨型漫畫，於是觸發肢體衝突。

中國外交部之前亦否認事件，反指「滋擾分子非法進入」領事館。但其後有領事館的閉路電視片段流出，明顯見到領事館人員把一名示威者拉入領館，接著有七至八人圍毆該示威者，而鄭曦原則反指示威者倒地後，還用腳踢他同僚。