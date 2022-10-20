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1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

編譯孫梁／綜合20日電
圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）

中國國家主席習近平統帥的解放軍正在成為美國的真正對手，包括擁有美國仍在研發的極音速飛彈、海軍艦艇數量超過美國、國防預算僅次於美國，以及200萬兵員多於美國的140萬；但華爾街日報報導，中國與美國不同之處在於自1979年以來沒有打過一場戰爭，軍人沒有作戰經驗，習近平在要求做好可能與美國攤牌的準備之際，也公開敦促提高軍隊的戰鬥力。

報導指出，隨著台海局勢日趨緊張，中國軍隊加強戰力的問題日益緊迫，習近平在中共20大報告中說：「我們必須全面加強軍事訓練和備戰，提高軍隊的打贏能力。」

中國軍隊存在許多被稱為「和平病」的問題，如軍方媒體報導的部隊指揮系統不順，上級軍官下達的作戰命令不清，下級軍官和士兵不明白，致使在戰場環境中不能即興發揮，與俄羅斯軍隊在烏克蘭受困類似；中國實行政治掛帥，新兵訓練40%的時間用於政治學習，和中國獨生子女政策使人質疑年輕士兵的堅強韌性。

現代戰爭中聯合作戰至關重要，中國加強了軍隊合成化建設與訓練，但沒有實戰檢驗。鄭州聯勤保障中心一位軍官今年初在「解放軍報」發文說：「真正熟練掌握聯合作戰的指揮員並不多，這種情況如不改變，一旦爆發戰爭將非常危險。」

中國媒體報導，陸軍一次對抗演習期間，一名營長在需要遠程火砲打擊時卻發出短程打擊命令，導致己方陣地被發現和摧毀；「解放軍報」去年也報導，參加演習的一個旅因為不知道夜視裝備的用途，而沒有發給部隊使用。

此類失誤並非中國軍隊獨有，但加劇了軍方高層對軍隊戰力的憂慮，被軍方媒體批評為「五不能」：不能判斷戰場形勢、不能理解上級意圖、不能下達正確作戰命令、不能正確部署兵力和不能應對突發情況。軍方媒體還曾警告過軍隊將領存在的「兩不能」問題：不能打贏現代化戰爭和不能指揮作戰。

美國軍事院校的入學競爭十分激烈，但中國軍校的錄取分數遠低於頂尖大學的分數，如清華大學2021年的錄取分比國防科技大學高出近10%。

美國軍事戰略分析人員認為，中國可能需要一代人才能訓練出與美國匹敵的軍力，曾任美國駐中國使館武官的美軍退役中校布拉斯科(Dennis Blasko)說：「美軍數十年來一直在強化聯合作戰，但他們沒有。」

8月1日，東部戰區陸軍某旅在野外陌生地域組織炮兵分隊進行多裝備多彈種實彈射擊訓練...
8月1日，東部戰區陸軍某旅在野外陌生地域組織炮兵分隊進行多裝備多彈種實彈射擊訓練，自行火箭砲分隊進行火力覆蓋。（新華社）

解放軍 習近平 華爾街

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