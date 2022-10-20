我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國債殖利率攀升 股指連跌兩日

傳播反習圖片被警察盯上 留學生家人也遭警告

北京故宮院長：盼未來兩岸三地故宮共辦展

記者賴錦宏／即時報導
北京故宮博物院院長王旭東。（央視畫面截圖）
北京故宮博物院院長王旭東。（央視畫面截圖）

中共20大代表、北京故宮博物院院長王旭東20日表示，未來將在香港故宮文化博物館展出更多來自北京故宮的文物，並希望重啟兩岸故宮文化交流，早日到訪台北故宮博物院，兩岸三地共同策劃辦展。他說，香港故宮不僅讓港人加大對祖國文化的認同，亦可加大文明的交流互鑒，增進相互理解和尊重。

據星島網，受疫情影響，兩岸故宮博物院暫停往來。王旭東表示，兩岸故宮可以說是親兄弟，過去交流合作很頻繁和深入，相信隨著疫情防控常態化，未來兩岸故宮博物院一定會在文物、學者、學術等方面的交流加大力度。他提議，可利用香港故宮文化博物館的地理和文化優勢，兩岸三地共同策劃一些展覽。

王旭東就任故宮博物院院長後，尚未訪問過台北故宮博物院。他期待早日到訪，與台北故宮的同事們一起探討加大雙方的學術研究、文物保護修護。他認為，兩岸是同根同源的，相信通過文物交流、學術交流，一定會加大學者之間的理解，也會推動兩岸之間相互的理解，消除誤會。「不走動起來，何談交流！我要去，我也希望台北故宮博物院的同事也能來，我們走動起來。」不過，他強調必須反對「台獨」。

同時故宮博物院進行數位化探索，王旭東認為，疫情之下要抓住數位化發展的契機，把學者的研究成果跟數位化影像結合起來，形成一個數位故宮的虛擬場景，那個時候傳播面就更廣了，更多的人會在數位世界中瞭解故宮，研究故宮。數位故宮已經經過了20多年的發展，現在僅僅完成了60多萬文物的數位影像採集，還有100多萬件還未完成，現在每年採集約7萬5000件文物，按照這個速度還需要將近20年。

截止9月底，到香港故宮文化博物館參觀的觀眾已接近40萬人。王旭東表示，未來還會與香港共同策劃更多的來自故宮博物院的文物主題。他說，香港故宮文化博物館的未來使命非常重要，不僅讓香港民眾進一步加大對祖國文化的認同，同時也透過香港這個國際化大都市，來與其他國家的文物進行對話，加大文明的交流互鑒，增進相互理解和尊重。

香港 博物館 疫情

上一則

分析：習近平鬥爭觀比毛時代更廣泛更現實

延伸閱讀

香港特首李家超首份施政報告 拚重塑香港

香港特首李家超首份施政報告 拚重塑香港
港推「高才通」 招年薪31.8萬美元、名校人才

港推「高才通」 招年薪31.8萬美元、名校人才
港特首施政報告推資助建房 5年蓋3萬個簡約公屋

港特首施政報告推資助建房 5年蓋3萬個簡約公屋
李家超：樓價問題很敏感 辣招仍有存在價值

李家超：樓價問題很敏感 辣招仍有存在價值

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學