北京故宮院長：盼未來兩岸三地故宮共辦展

北京故宮博物院院長王旭東。（央視畫面截圖）

中共20大代表、北京故宮博物院院長王旭東20日表示，未來將在香港 故宮文化博物館 展出更多來自北京故宮的文物，並希望重啟兩岸故宮文化交流，早日到訪台北故宮博物院，兩岸三地共同策劃辦展。他說，香港故宮不僅讓港人加大對祖國文化的認同，亦可加大文明的交流互鑒，增進相互理解和尊重。

據星島網，受疫情 影響，兩岸故宮博物院暫停往來。王旭東表示，兩岸故宮可以說是親兄弟，過去交流合作很頻繁和深入，相信隨著疫情防控常態化，未來兩岸故宮博物院一定會在文物、學者、學術等方面的交流加大力度。他提議，可利用香港故宮文化博物館的地理和文化優勢，兩岸三地共同策劃一些展覽。

王旭東就任故宮博物院院長後，尚未訪問過台北故宮博物院。他期待早日到訪，與台北故宮的同事們一起探討加大雙方的學術研究、文物保護修護。他認為，兩岸是同根同源的，相信通過文物交流、學術交流，一定會加大學者之間的理解，也會推動兩岸之間相互的理解，消除誤會。「不走動起來，何談交流！我要去，我也希望台北故宮博物院的同事也能來，我們走動起來。」不過，他強調必須反對「台獨」。

同時故宮博物院進行數位化探索，王旭東認為，疫情之下要抓住數位化發展的契機，把學者的研究成果跟數位化影像結合起來，形成一個數位故宮的虛擬場景，那個時候傳播面就更廣了，更多的人會在數位世界中瞭解故宮，研究故宮。數位故宮已經經過了20多年的發展，現在僅僅完成了60多萬文物的數位影像採集，還有100多萬件還未完成，現在每年採集約7萬5000件文物，按照這個速度還需要將近20年。

截止9月底，到香港故宮文化博物館參觀的觀眾已接近40萬人。王旭東表示，未來還會與香港共同策劃更多的來自故宮博物院的文物主題。他說，香港故宮文化博物館的未來使命非常重要，不僅讓香港民眾進一步加大對祖國文化的認同，同時也透過香港這個國際化大都市，來與其他國家的文物進行對話，加大文明的交流互鑒，增進相互理解和尊重。