中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

Bob Chan遭拖入中國領事館，後由英國警察介入帶離。（Getty Images）

「在『中國的領地打中國人』...英國 人能怎麼辦？」中國駐英國曼徹斯特領事館，在上周中共20大舉行當天，發生一起抗議者被領事館人員毆打的事件。遭毆打的香港 籍示威人士Bob Chan在19日召開記者會，指出自己在16日遭一群蒙面男子「拖入領事館圍牆內圍毆」，駁斥中國宣稱的「抗議者試圖非法闖入」說法。Bob Chan向外界出示照片，他的眼睛、脖子、背部等處都有瘀傷。中國駐曼城總領事鄭曦原被指出涉及參與圍毆，中方則對此選擇沉默；中國人員利用領事館領地行使暴力，加上被害者的現身說法，事件已然成為牽涉英中外交的棘手難題。

中共20大在16日舉行開幕式，同日有數十名香港抗議者聚集在中國駐英國曼徹斯特領事館外，擺放畫著習近平的諷刺漫畫、還有寫著「天滅中共」等文字的海報進行示威。在社群媒體上流傳的影片顯示，中國領事館衝出多名戴口罩的蒙面男子，搶走抗議者的諷刺漫畫、並將Bob Chan拖進領事館圍籬、拽倒在地上圍毆，其後才由入內的英國警察 將人拉開、扶著Bob Chan離開。

來源：The Telegraph

Bob Chan向外界出示自己背部瘀傷的照片。（Getty Images）

英國自由黨上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）18日在議會上，點名中國領事館的總領事鄭曦原、領事高連甲、參贊陳偉、以及副總領事范映杰都參與其中。而事件影片也顯示，畫面中一名被指出是鄭曦原的白髮男子，在領事館外粗暴踢倒抗議海報、疑似加入拉扯Bob Chan的頭髮，並在Bob Chan被圍毆時旁觀；Bob Chan被英國警察帶離後，鄭曦原還拍了拍一名動手打人的男子肩膀。

Bob Chan持有英國BNO護照，他在2021年離開香港，其後在英國多次參與港人和平示威。19日Bob Chan在保守黨資深議員鄧肯史密斯（Iain Duncan Smith）的陪同下，召開記者會，他出示照片表示自己的眼睛、頭部、脖子、背部都有瘀傷，亦指出自己在事件後噩夢連連、並擔心家人安危。Bob Chan也對自己在英國遭受中國官員的攻擊表達震驚：

「我從沒想過這樣的事情會在英國發生，我仍然相信英國是一個視言論自由和合法抗議為基本人權的地方，再多的暴力或外交壓力都無法改變這一點。我的身體和精神都受到了傷害。」

圍毆事件曝光後，鄭曦原致信曼徹斯特警方與英國媒體，宣稱抗議人士試圖闖進領事館、攻擊館方人員；對於一名抗議者被拖入領事館，鄭曦原聲稱是因抗議者抓住工作人員的手臂，並拒絕放手。除鄭曦原的回應外，北京當局還表示已就這起領事館受到「惡意騷擾事件」向英國提出交涉，中國外交部發言人汪文斌還反過來呼籲英國「加強對外交人員和機構的保護。」

Bob Chan（左）在保守黨議員鄧肯史密斯（後）的陪同下，召開記者會。(歐新社)

對於鄭曦原和其他領事館官員被指出涉入圍毆，中國領事館則並未回應。

現場影片和Bob Chan的現身說法，都駁斥了中國的說詞。Bob Chan否認自己試圖進入中國領事館，表示自己「無端受襲」被拖入領事館。他指出，自己倒地後遭到拳打腳踢，直到一名曼徹斯特警察介入，中國人員的攻擊才停止。

曼徹斯特警方的說法與Bob Chan吻合，警方聲明表示，由於擔憂遭毆男子的安全，一名警察因而進行干預，將這名男子帶出領事館圍籬外——領事館、大使館等外國駐英的代表機構所在地，雖然實際上仍屬於英國領土，但內部空間會被視為當事國領地，英國官方人員不得隨意進入，英國警方也無法在中國領事館範圍內執法。

16日港人在中國駐曼城領事館外抗議。（Getty Images）

英國外交大臣克萊利（James Cleverly）18日召見中國駐英臨時代辦楊曉光（中國駐英大使鄭澤光人不在英國，楊曉光位階第二）關切圍毆事件，19日克萊利表示港人的抗議活動「和平且合法」，對於中國領事館人員的暴力之舉，克萊利說：

「他們在英國的土地上，這種行為絕對不能接受。」

大曼徹斯特警察局表示仍在調查全案，目前尚未逮捕任何人，並呼籲持有圍毆事件相關影像證據者，盡速將影像提供給警方。由於事件牽涉英中外交，調查過程複雜且敏感。

鄧肯史密斯及工黨籍曼徹斯特議員阿夫札罕（Afzal Khan）等跨黨派議員，均呼籲英國政府強硬以對、將涉案的中國領事館人員驅逐出境——由於事件發生在領事館範圍內，中國外交人員也享有外交豁免權，英國司法系統無法進行起訴。

英國民眾同樣對中國外交人員的行為感到不滿與憤怒，有網友對鬥毆事件的新聞留言表示：

「不要再奉承他們（中國）了，他們有著糟糕的人權紀錄，抵制他們的商品吧！」

中國駐曼城領事館外，抗議人士放置的諷刺漫畫，將習近平畫成「穿新衣的國王」。（Getty Images）

也有網友評論：

「中國人沒有那麼大的勇氣直接動手，他們需要背後的掩護（指將人拖進領事館）。」

另一名網友則直接將中國的英文國名People's Republic of China（中華人民共和國，PRC）改成People's Republic of Cowards（懦夫人民共和國）