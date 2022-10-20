因應美卡脖子制裁 中擬建高科技人才國家隊

中國工信部強調，要培養更多工業和資訊化領域的高層次人才，建設善於解決複雜工程問題的工程師團隊。圖為南京一家企業生產線。（本報資料照片）

近年美中科技戰升級，美國頻頻對中國科技企業祭出卡脖子制裁，中國工信部提出實踐方案，發布「關於加強和改進工業和信息化人才隊伍建設的實施意見」，提出建設戰略科學家梯隊，立足工業和資訊化重點領域，有意識地發現和培養更多工業和資訊化領域具有戰略科學家潛質的高層次複合型人才。

中共 總書記習近平 在20大 報告宣示，推進新型工業化，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國、數位中國；要加快實現高水準科技自立自強，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

工信部發布的「意見」指出，要引導和支持政產學研等各方力量，著力培養青年科技人才隊伍。組織實施工信青年科技服務團項目，引導優秀青年科技人才向重點企業流動。在重大項目資源分配等方面予以傾斜性支持，支持青年科技人才。

在建設戰略科學家梯隊方面，將從重大專案擔綱領銜專家中推薦一批戰略科學家人選，發掘高層次複合型人才。在培育青年科技人才後備力量具體作為上，將組織成員年齡為40歲以下的工信青年科技服務團，投入科技創新工作。同時，將建立青年科技人才支持機制，在薪酬待遇、住房、子女入學等方面加大支持力度，讓他們安身、安心、安業。

此外，還將培養大批卓越工程師，實施卓越工程師薪火計畫，建設一支具有突出技術創新能力，善於解決複雜工程問題的工程師隊伍。