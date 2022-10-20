我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

防中挖角退役飛官 澳洲下令調查

中國新聞組／北京20日電

澳洲國防部長說，軍方正針對有關其退役飛行員接受高薪挖角、替中國培訓軍人的報導展開調查；英國則表示，可以國家安全為由，採取法律行動阻止其飛行員接受類似招募。

英國政府表示，正在採取行動，阻止中國試圖招募現役和退役英國軍事飛行員，替中國武裝部隊進行培訓。英國廣播公司（BBC）報導，約有30名退役軍事飛行員被重金引誘前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說，他已要求國防部調查有關澳洲退役軍事飛行員接受招募，加入在中國營運的南非飛行學校一事，「聽聞有人受到外國高薪誘惑而不為自己國家服務，我深感震驚和不安。」

馬勒斯已要求國防部調查這些說法，並就此事提出明確建議。

英國國防部在推特寫道，涉及相關情事的英國飛行員被告知他們可能因違反「政府機密法」遭到起訴，而一項國家安全法則將提供其他起訴途徑。

對於是否聘請澳洲飛行員在中國工作一事，「南非試飛學院」（TFASA）並未立即回應路透社的置評要求。

根據南非試飛學院網站，TFASA也與中國最大國有航太企業之一的中國航空工業集團（AVIC）合資，在南非為中國航空公司飛行員開設飛行學校。

英國 國防部 澳洲

上一則

牆上有臘肉？四川小鎮牆壁 畫出美麗與鄉愁

下一則

博主4年畫遍百城明月…網友：好一幅千嬌百媚的中國

延伸閱讀

遭中駐英領館人員圍毆 港人：台灣人絕對可能是下一個

遭中駐英領館人員圍毆 港人：台灣人絕對可能是下一個
英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高

英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高
中國領事館毆打抗議人士 英國外相：「無法接受」

中國領事館毆打抗議人士 英國外相：「無法接受」
中領館圍毆港人 英召見中代辦 要求尊重英國法律

中領館圍毆港人 英召見中代辦 要求尊重英國法律

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」