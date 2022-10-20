防中挖角退役飛官 澳洲下令調查

澳洲國防部 長說，軍方正針對有關其退役飛行員接受高薪挖角、替中國培訓軍人的報導展開調查；英國 則表示，可以國家安全為由，採取法律行動阻止其飛行員接受類似招募。

英國政府表示，正在採取行動，阻止中國試圖招募現役和退役英國軍事飛行員，替中國武裝部隊進行培訓。英國廣播公司（BBC）報導，約有30名退役軍事飛行員被重金引誘前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說，他已要求國防部調查有關澳洲退役軍事飛行員接受招募，加入在中國營運的南非飛行學校一事，「聽聞有人受到外國高薪誘惑而不為自己國家服務，我深感震驚和不安。」

馬勒斯已要求國防部調查這些說法，並就此事提出明確建議。

英國國防部在推特寫道，涉及相關情事的英國飛行員被告知他們可能因違反「政府機密法」遭到起訴，而一項國家安全法則將提供其他起訴途徑。

對於是否聘請澳洲飛行員在中國工作一事，「南非試飛學院」（TFASA）並未立即回應路透社的置評要求。

根據南非試飛學院網站，TFASA也與中國最大國有航太企業之一的中國航空工業集團（AVIC）合資，在南非為中國航空公司飛行員開設飛行學校。