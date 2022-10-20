駐英領館衝突案 中國強硬回擊：遭惡意滋擾

數名旅英港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，發生拉扯圍毆事件。(美聯社)

中共20大 16日登場當天，旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議遭暴力相向。英國 外交部在召見中代辦後，外相柯維立更直接評批「完全無法接受」。中國則稱總領館遭「不法分子惡意滋擾」，導致中方人員受傷，要求英國加強使領館館舍和人員的保護。

事件中遇襲受傷的香港 示威者則在英國國會議員陪同下反駁中方指控，重申他是被「拖進領事館」。英國議員批評政府軟弱，再次敦促外相驅逐涉事中國外交官。

路透報導，中共20大於16日登場當天，包括現居英國的香港公民在內的30至40人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議。根據當天現場影像紀錄，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，有一名抗議民眾一度遭拖入領事館區毆打，最後被現場的員警救出。

外相柯維立19日表示：「他們在英國土地上做出這種行為，這是完全無法接受的。」他強調，抗議人士當時進行和平而且合法的抗議。

自由亞洲電台報導，中國外交部發言人汪文斌19日回應，中方已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事，向英方提出交涉。

他強調，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，中方希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。

和之前兩日一樣，中國外交部連續第三天，把相關答問紀錄從外交部官網上抹去。

報導指出，被指控參與施襲的中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，向當地傳媒「曼徹斯特晚報」承認，他當日曾現身衝突現場，並形容事件是「一群暴徒衝進領事館」，又表示有兩名使館職員被襲擊。

鄭曦原稱在混亂中，一名示威者抓住一名領事館職員，其他職員嘗試把同事拉進領事館大院，期間示威者不肯放手，「自己跌入領事館」。

但在事件中遇襲受傷的港人Bob，19日在三位英國國會議員陪同下反駁中方指控，強調自己當時是「被拖進領事館」。他並形容鄭曦原的舉動是野蠻行為。

大曼徹斯特警方18日指出，正審查一系列現場片段。中國外交部聲稱事件中有中方人員受傷，不過曼城警方卻表示，除了一名被警員救出的30歲男子外，目前未收到其他人員受傷報告。