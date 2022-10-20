駐英領館衝突案 中國強硬回擊：遭惡意滋擾
中共20大16日登場當天，旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議遭暴力相向。英國外交部在召見中代辦後，外相柯維立更直接評批「完全無法接受」。中國則稱總領館遭「不法分子惡意滋擾」，導致中方人員受傷，要求英國加強使領館館舍和人員的保護。
事件中遇襲受傷的香港示威者則在英國國會議員陪同下反駁中方指控，重申他是被「拖進領事館」。英國議員批評政府軟弱，再次敦促外相驅逐涉事中國外交官。
路透報導，中共20大於16日登場當天，包括現居英國的香港公民在內的30至40人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議。根據當天現場影像紀錄，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，有一名抗議民眾一度遭拖入領事館區毆打，最後被現場的員警救出。
外相柯維立19日表示：「他們在英國土地上做出這種行為，這是完全無法接受的。」他強調，抗議人士當時進行和平而且合法的抗議。
自由亞洲電台報導，中國外交部發言人汪文斌19日回應，中方已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事，向英方提出交涉。
他強調，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，中方希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。
和之前兩日一樣，中國外交部連續第三天，把相關答問紀錄從外交部官網上抹去。
報導指出，被指控參與施襲的中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，向當地傳媒「曼徹斯特晚報」承認，他當日曾現身衝突現場，並形容事件是「一群暴徒衝進領事館」，又表示有兩名使館職員被襲擊。
鄭曦原稱在混亂中，一名示威者抓住一名領事館職員，其他職員嘗試把同事拉進領事館大院，期間示威者不肯放手，「自己跌入領事館」。
但在事件中遇襲受傷的港人Bob，19日在三位英國國會議員陪同下反駁中方指控，強調自己當時是「被拖進領事館」。他並形容鄭曦原的舉動是野蠻行為。
大曼徹斯特警方18日指出，正審查一系列現場片段。中國外交部聲稱事件中有中方人員受傷，不過曼城警方卻表示，除了一名被警員救出的30歲男子外，目前未收到其他人員受傷報告。
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