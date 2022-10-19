戰狼胡錫進：所有中國人都要放棄重獲美國友好的幻想

胡錫進稱中國人要團結做好自己的事，放棄對美國的幻想。圖為山東威海全力打造海工裝備產業忙碌景象。（新華社）

美國上周將中國定義成「最大地緣政治挑戰」，大陸媒體人胡錫進呼籲所有中國人都要放棄重獲美國戰略友好的幻想，團結將是中國社會戰勝各種挑戰的長期關鍵資源。

環球時報前總編輯胡錫進在其微博發文說：「中國人必須瞭解一個基本事實，我們所有人共同參與了今天中國國際戰略環境的塑造，迎接世界老二面對的挑戰是我們的共同命運，也是共同使命」。

胡錫進稱：「有人說，中國的外部關係都是國家制定的，與老百姓不相干，必須說，這種認識很膚淺」。

中國人從粗茶淡飯變成大量消費肉奶蛋，很多人從騎自行車變成開汽車 、坐地鐵 ，出差從坐綠皮火車變成坐飛機和高鐵，每個人都消耗了更多資源，擁有了更多財富。結果是，中國發電量成為美國的兩倍多，各種戰略資源的生產或消費變成了全球第一，製造業規模更是全球第一，只剩下GDP還落後美國，所以美國的精英們慌了。

美國最懼怕中國經濟總量的不斷上升，形成在未來超越美國的態勢，而這個經濟總量就是中國人「過日子」的總和。「我們的日子過得越好，這個總量就越大，美國的精英們越受不了」。

「有人覺得，多對美國說些軟話，多哄哄他們，關係不就好了嘛？實際是，成功的外交可以成為潤滑劑，但改變不了基本戰略態勢，中美關係肯定回不到過去了。除非我們自廢武功，放棄進一步發展，城市不再改善交通等基礎設施，個人的收入從此停滯不前，甚至負增長，社會福利 體系的建設戛然而止，等等」。

胡錫進稱，中國必須往前走，用前進走過這段僵持期，讓美國和盟友們最終搞明白：他們遏制不住中國的發展，對中國這樣的核大國採取強制手段又不可取，所以他們對中國崛起的唯一選擇就是適應和接受。

他們很希望在中國社會內部製造分裂，讓中國自亂。所以說內部團結是中國迎接地緣政治挑戰的政治基石。中國只要實現長期團結和社會穩定，不斷做好自己的事情，美國設計的所有招數就都像打在巨輪上的浪頭，它們一次一次撲過來，卻對巨輪的前進無可奈何。