新加坡 成為中國動態清零政策受益者

新加坡買家正在查看新公共住宅區的模型。（路透）

新加坡 一直是中國人嚮往的移民國家之一，而在中國加速與西方對抗、並堅持清零防疫的背景下，越來越多國有資金、有技術、有知識的中高階層人士，選擇在新加坡買房和工作。

自由亞洲電台報導，新加坡地產中介公司橙易產業（OrangeTee & Tie）近日發布了該國今年前8個月公寓銷售數據，顯示外國買家對公寓的總購買量，幾乎已經恢復到疫情 前的水平。

銷售數據指出，中國買家在所有外國買家中居第一位，購買私人公寓量為932套，是第2位的馬來西亞買家的大約2倍。自2016 年以來，中國人一直是最大的外國買家群體。

夫妻都是程序員的Sherry一家，在疫情這三年時間裡，正好從中國移居到新加坡，作為全職陪讀太太的她表示，當地的投資 和生活環境比較好，她在疫情前就認識到了中國經濟前景會變差。

她說：「我身邊的朋友買房大都為了自住。如果要在當地長居，是很值得買房的，但如果沒有永居身分，外國買家的稅率還是比較高。」

新加坡海峽時報，引述橙易產業高管消息指出，儘管增加了額外的30%外國人買家印花稅，但一些買家認為新加坡的豪宅比許多其他城市便宜，今年前8個月，大多數中國和印度買家購買了80萬至300萬新幣（約56.2萬至210.8萬美元）的公寓。

現居美國紐約的中國時政經濟評論員秦鵬表示，最近到過新加坡進行商務考察，新加坡房價對中國中產和富人都有吸引力，除去少數頂級昂貴的豪宅，其實一般的公寓在約人民幣500萬元（約69.1萬美元），而新加坡的經濟前景較穩定。

他透露，中國政治經濟風險很大，什麼都不敢投，不少中國投資金融圈的人士都選擇移民新加坡，新加坡的政府辦事效率高，許多中國人在那裡辦公司，發行基金，也投資跟中國沒太大關聯的新生意。

秦鵬還預測，中國人移民新加坡肯定會越來越多，他說：「因為現在中國和香港的困境，很多人都想跑路，跑新加坡是為了安全，為了轉移資產，語言也方便，與北京也同時區，太多人放不下國內的生意。」

Sherry目前辭職在家照顧小孩，她慶幸沒有經受中國嚴酷的天天核酸檢測生活，新加坡只是在去年要求不時地做核酸抗原檢測，然而Sherry也談到了對新加坡生活不滿的一面，由於她不相信也不願意施打任何新冠疫苗，因此遭到了小孩學校的巨大壓力，家屬簽證可能受到影響。