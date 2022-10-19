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布林肯：習近平第3任料更激進 美仍願尋求合作

中國新聞組／北京19日電
美國國務卿布林肯指出，在習近平的領導下，中國變得非常不一樣。(美聯社)
美國國務卿布林肯指出，在習近平的領導下，中國變得非常不一樣。(美聯社)

美國國務卿布林肯17日表示，中國國家主席習近平正帶領中國朝更「激進」的方向邁進，但在習近平為歷史性的第三任期做準備之際，美國仍願意在共同利益上尋求合作。另外，歐盟對外事務部文件呼籲各成員國部長，務必對中國採取更強硬態度，將北京視為全面競爭對手，僅在有限領域可進行接觸。

布林肯與美國前國務卿賴斯出席史丹福大學一場論壇。布林肯說：「近年來，在習近平的領導下，我們看到了一個非常不一樣的中國。對內更加壓迫，對外更加激進。在許多情況下，這對我們自身的利益和價值構成挑戰。」

但布林肯表示，世界兩個最大經濟體之間的關係不應淪為類似「保險桿貼紙」的口號或標語。他說，世界「從根本上盼望」這兩大強權在氣候變遷、全球公共衛生和潛在的毒品走私問題上合作。

布林肯說：「我們知道，少了中國，我們將無法妥善處理氣候問題。」他認為，北京「必須對來自世界各國的需求信號做出反應，在他們關心的問題上成為積極而不是消極的參與者」。

另外，在歐盟就調整對中國戰略展開討論前，歐盟對外事務部文件呼籲各成員國部長，務必對中國採取更強硬態度，將北京視為全面競爭對手，僅在有限領域可進行接觸。

英國金融時報報導，歐盟對外事務部（EEAS）為成員國準備的一份文件提及，歐盟應與美國更緊密合作，強化網路及混合威脅防禦，分散中國的供應鏈風險，並加深與其他印太強權聯繫。

這份歐盟文件提及，歐盟現行政策將中國視為「合作夥伴─競爭對象─體制對手」的概念，已經過時。歐盟官員們指出，中國大陸支持俄羅斯入侵烏克蘭，還有對台灣的威脅、對香港人權和維吾爾人的態度，都是歐盟形塑現行政策以來出現的重大變化，有理由重新思考對中政策。

歐盟27國領袖將於20日起舉行峰會，就中國大陸問題展開辯論，歐盟各國外長17日在盧森堡針對上述文件進行討論。

德國聯邦情報局局長卡爾17日說，德國社會一些產業對中國還是保有一些「天真」想法，在與北京當局打交道時「肯定還有改善空間」。卡爾在德國情報機關首長年度國會聽證會上說，中國希望在2049年前成為科技界領頭羊，因此德國必須提防「知識移轉」到中國。

美國國務卿布林肯17日在加州聖塔克拉拉的半導體製造商「應用材料」公司與員工合影。...
美國國務卿布林肯17日在加州聖塔克拉拉的半導體製造商「應用材料」公司與員工合影。（美聯社）

歐盟 布林肯 北京

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