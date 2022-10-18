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哈佛教授：中共短期內不會武統 但武統仍在議程表上

記者廖士鋒／即時報導
哈佛大學資深教授Anthony Saich（右）18日在座談活動中指出，中共短期內不會武統，但武統仍存在於議程表上。（記者廖士鋒／攝影）
哈佛大學資深教授Anthony Saich（右）18日在座談活動中指出，中共短期內不會武統，但武統仍存在於議程表上。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大報告對台政策論述，引起國際學者的關注，哈佛大學的學者指出，中共近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，但是這並不代表武統不在議程表上了。

台灣大學中國大陸研究中心、哈佛大學甘迺迪政府學院，18日在立法院舉行「中共20大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談會，其中哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）表示，他認為中共近期沒有意圖、也不會武力統一台灣。

但賽奇也強調，雖然認為短期內中共不會武統台灣，但武統仍在議程表上（That doesn't mean of course it's not off the table）。而在交流環節時，他則進一步指出，中共對台都只有口號，而沒有政策。

至於俄烏戰爭的影響，賽奇認為，中共20大展現出政策方向的延續性，俄烏戰爭也讓中國更加強調，要盡快在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，例如嘗試加快人民幣國際化、成立中國國際能源交易所、以及中國人民銀行建立跨境銀行間支付系統等，但他並不認為這些措施有成功。他表示，總結來看，中國仍會支持俄羅斯，因為放棄俄羅斯對中國來說沒有任何好處。

他並指出，中共也清楚表明將繼續透過獲得國際組織和機構的領導權、來主導國際秩序。尤其在一些美國退出的領域上，並以此制定全球公共產品的監管標準，例如在航空、電信以及農業等領域，習近平多次表態，中國要成為規則的「制定者」（rule maker），而非「執行者」（rule taker）。

另一位講者哈佛大學甘迺迪學院教授金能亨（Edward Cunningham）則是以政治經濟的角度進行分析，他指出，烏俄戰爭後，很多學者認為現在的中國由於國家高強度的管制，因此逐漸與世界各國發生互動上面的「脫鉤」，但是他強調，必須要思考這種脫鉤所指涉的是：一、何種產業；第二，了解雙邊外交關係如何影響這個脫鉤的行為；最後，則是應該要了解國際企業面對中國與其他國家之間的關係會做出何種應對。

金能亨提到，雖然中國現在看似有越來越多產業離開，但是必須要注意的是，就服務貿易業以及與科技無關的產業，實際上還是有許多企業持續在中國進行發展與部署，所以在談及脫鉤問題，必須以更宏觀更多元的視角進行了解。

中共 哈佛大學 20大

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