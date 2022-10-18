政治壓力 蘋果棄用長江存儲晶片 媒體：中企遭當頭一棒

蘋果原本擬採用長江存儲晶片，如今計畫喊卡。(Getty Images)

美國政府對中國科技業實施新一輪出口管制措施，點名多家中國公司採取限制措施，相關效應已逐漸浮現。消息人士透露，蘋果 公司已經暫緩讓旗下產品採用中國長江存儲公司記憶體晶片 的計畫。美媒分析稱「美國晶片禁令發威，長江存儲遭蘋果公司當頭一棒」。蘋果公司尚無對此事做出評論。

日經亞洲報導，多名消息人士透露，蘋果已經暫緩讓旗下產品採用中國長江存儲公司記憶體晶片的計畫。供應鏈主管表示，蘋果原本計畫最早快在今年開始採用長江存儲的晶片，因為該公司的晶片價格比同業龍頭業者便宜至少兩成；這原先也代表長江存儲打入記憶體的「蘋鏈」，並因此引發華府的高度警覺。

然而，多名人士透露，由於地緣政治壓力與來自美國決策者的批評，使得蘋果進行調整。消息人士說：「產品已經過驗證，但當新iPhone 開始量產時，它們沒有進入產線。」

蘋果採用長江存儲晶片的iPhone原本規畫只在中國市場銷售。不過，一名消息人士說，蘋果本來考慮最終要為所有iPhone向長江存儲採購多達四成所需的NAND快閃記憶體。另一名消息人士說：「長江存儲有政府資金補貼，因此價格比競爭同業更優惠。」

另據美國之音報導，美國政府10月7日將長江存儲和其他30家中國實體加入美國官員「無法檢查」的清單（Unverified List），並啟動了對這些公司為期60天的觀察。當美國官員無法驗證一家公司的最終用戶為何方時，該公司就會被納入這份名單。美企禁止在沒有取得許可的情況下，與未經核實名單上的企業分享任何設計、技術、文件或規格。

同一天，美國商務部公布了一套範圍廣泛的出口管控措施，除禁止美國公司向中國出口先進晶片或技術外，還禁止向中國提供世界任何地方使用美國設備及工具製造的某些半導體晶片。如果得到有效實施，這些措施將迫使美國和使用美國技術的外國公司切斷對一些中國最先進的技術企業和晶片設計者的支持，從而讓中國的晶片製造倒退多年。

長江存儲科技有限公司成立於2016年7月，由紫光集團、中國國家集成電路產業投資基金等機構投資興辦，目前是世界第六大NAND閃存製造商。

NAND Flash是從智慧手機、個人電腦到伺服器等所有電子設備的關鍵零組件；長江存儲 128 層 3D NAND 快閃記憶體晶片，是中國晶片製造商迄今最先進晶片，但比三星與美光等市場領導者仍落後一、二代。