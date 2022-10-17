港人張貼「辱華」海報 遭拖入中國駐英領事館毆打

一名香港抗議者16日在中國駐曼徹斯特領事館外被拖入毆打。（BBC）

一位香港 抗議人士16日被強行拖入中國駐英領事館毆打，已由英國 警方與其他抗議人士救出。

16日正值中共20大 開幕，一些港人在英國曼徹斯特中國領事館外張貼抗議布條與諷刺中國國家主席習近平的畫像，接著有人從領事館走出，撕毀海報與布條。雙方衝突中，一位抗議港人被拖入領事館內，遭一群「中國」人毆打。

中國駐英領事館發言人告訴BBC記者，「港獨」分子在領事館出入口貼掛「侮辱中國國家元首的畫像」，沒有哪個國家的使領館能接受或容忍這種事情，堅決對這次事件表達強烈憤怒與抗議。

英國外交部表示正釐清事情經過。曼徹斯特警方已組織調查小組展開調查。

前香港立法會議員羅冠聰對此表示強烈譴責，並在推特上發文：「若相關人員沒有受到應有懲罰，港人將會持續活在被綁架與迫害的陰影下。」

英國工黨議員歐文表示，這次事件嚴重威脅在英難民的人身安全，必須「立即展開調查，讓來到英國尋求庇蔭的人們能感到安全。」

英國非政府組織「香港監察」執行長羅傑斯也發表聲明說，「中國共產黨可怕的暴行必須得到應有的懲罰」。