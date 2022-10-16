外媒：德總理將訪 是中救生圈

媒體報導，德國 總理蕭茲 計畫下月3日訪問中國，討論經貿和人權等議題，並明確中方在俄烏戰事中的角色。學者認為，目前中國陷於外交孤立，蕭茲的到訪對北京 來講幾乎就是救生圈一樣。

10月11日是中國和德國建交50周年。彭博社當天引述消息報導，蕭茲計畫11月3日至4日訪問中國。若蕭茲成行，將成為新冠疫情爆發以來第一位訪問中國的七國集團領袖，也很可能是中共20大後，首位訪問中國的西方領袖。

據報導，德國杜伊斯堡大學政治學博士，中國獨立時評人吳強表示，目前中國正陷入空前的外交困境，對於北京而言，蕭茲此行對於未來中國對外關係影響深遠。

吳強表示，「習近平連任所塑造的超級強人政府，（以及）中美關係持久對抗，基本上是不可避免的。這都讓中國陷入到前所未有的外交困境和孤立當中。北京在20大之後要開始著手修復外交關係的背景下，對這次訪問當然是高度重視。特別是中德關係作為中歐關係的軸心，對北京來講幾乎就是救生圈一樣，是最後一個穩定的『錨』。」

報導稱，德國新一屆政府正制定針對中國的新國家戰略，旨在確保減少對中國的依賴，實現供應鏈多元化。不過，蕭茲曾多次重申要維持對中國的關係，強調在氣候等問題上要與中方合作。

吳強表示，「蕭茲的對華政策似乎還是代表（德國）社民黨過去幾十年對華政策的主流傳統，就是保持經濟交流合作。問題就在於蕭茲如何平衡綠黨夥伴和社民黨的傳統立場。蕭茲從他的堅持能從中國獲得怎樣的承諾，是外界可以觀察的一個風向標。」

吳強說，蕭茲在11月初到訪正好讓習近平展現外交能力，「（習近平）如何展現他在20大後對外的緩和以及誠意。到底是否真正想緩和、修補、修復中國和世界的關係。怎樣通過這種修復來開啟後疫情時代。」

據報導，蕭茲將率領商界代表團到訪北京。到時除了談政治、經貿， 也會談人權，不過，台灣國家政策研究基金會顧問曾復生相信，德國在表達立場時會保持克制。

曾復生表示，「德國內部對於人權議題相當重視。中國大陸在習近平重新再度掌權（連任）後也需要國際社會友善的支持。雙方之間會找到一個平衡點。或許蕭茲對談時會採取比較委婉的方式來表達。經貿上跟人權掛鉤應該是經貿七分、人權三分這個比例。」

除了蕭茲，法國總統馬克宏是否繼2019年後再度訪問中國也引起外界關注。早前有媒體援引消息說，馬克宏同樣會在11月到訪北京。