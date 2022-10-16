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投資大師羅傑斯：留大量中國股票給子孫

記者林茂仁／綜合報導
投資大師吉姆．羅傑斯透露將留有大量中國股票給子孫，將來子孫會感謝他。圖為羅傑斯2008年1月在南京出席研討會。（Getty Images）
投資大師吉姆．羅傑斯透露將留有大量中國股票給子孫，將來子孫會感謝他。圖為羅傑斯2008年1月在南京出席研討會。（Getty Images）

「量子基金」前合夥人吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）表示，中國正在再次崛起，且將會成為下一個世界強國，他透露將留有大量中國股票給子孫，將來子孫會感謝他。

羅傑斯曾參與創立「量子基金」，以投資商品期貨聞名，有「商品大王」之稱，與股神巴菲特和索羅斯並稱為世界三大投資人。而他與中國的淵源極為深厚，他在1999年第二次環球投資旅行時在上海證券交易所開戶投資B股後，已持續投資中國20多年，並在過去的十幾年間多次到訪中國。

羅傑斯在接受澎湃新聞記者採訪時說，1984年第一次到中國，中國人很聰明、努力、有進取心且勤儉，在中國旅行了一段時間，意識到中國將會成為下一個世界強國，他們將會再次崛起，將會變得強大，當然，沒有什麼會是直線上升式發展的，發展過程中總會遇上各種問題。

羅傑斯也曾不止一次提到會將所持中國股票留給自己的孩子，在此次接受澎湃新聞記者採訪時，他再度提到自己的孩子們會擁有大量的中國股票，他說：「我的想法是50年後的某一天，他們會看著股市感歎：瞧瞧這些中國股票！他（指羅傑斯）真聰明！我們很富有！」

羅傑斯指出，在中文裡有一個詞是危機，危機意味著風險與機會並存，當看見危機、看見風險時，開始思考是否能在其中找到機會，中國的旅遊、運輸、航空、農業、娛樂業都會有很好的機會。

羅傑斯特別提及持有中國的葡萄酒股指出，大部分外國人一開始不喝葡萄酒，但他們現在正逐漸開始喝，這種現象不僅發生在美國，也出現在許多國家，所以他持有中國的葡萄酒股。

羅傑斯認為，未來中國將成為技術領導者，因為中國培養了很多工程師，其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。

在談到中美關係時，羅傑斯認為，必須對貿易摩擦加以限制，這對兩個國家都沒有好處，但這是必然會發生的。

羅傑斯說，當美國開始對中國徵收關稅、施加限制時，中國也不得不採取行動。這兩個國家是世界上最大的貿易國，當他們開始出現問題時，其他國家也會遇到麻煩。如果中國經濟發展放緩，那麼美國經濟也會放緩，這就導致日本、德國、整個世界的經濟發展都放緩了。當大型經濟體出現問題時，每個人都會受到影響。

羅傑斯表示，下一次經濟問題出現時，將是其人生中最糟糕的一次，世界各地都有驚人的債務，如果我們再遇到經濟問題，那將是幾十年來全球最嚴重的。

提及投資建議，羅傑斯稱要投資自己所瞭解的東西，不要一味聽別人的意見，也不要盲目聽從網路或者電視，要謹慎地對待自己的投資，不要擔心太過保守，才能成功。

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