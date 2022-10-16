中突圍… 德大眾汽車投資168億 聚焦自動駕駛領域技術開發

大眾汽車集團13日宣布旗下軟體子公司與中企地平線成立技術性的合資公司，專攻自動駕駛技術。（本報資料照片）

在美國聯手多國「抗中」圍剿之下，中國正在「突圍」？德國大眾汽車 宣布將投資約24億歐元（約168億人民幣）與中國智能計算平台提供商地平線成立新公司，聚焦自動駕駛領域的技術開發。另外傳德企寶馬集團也將停止在其英國 牛津工廠生產MINI電動車型，並在明年底前把該生產線轉移到中國。英國官方則推遲了「華為 禁令」，原因是可能使英國斷網。

據大眾汽車與地平線公司發布的新聞稿，大眾旗下的軟件公司CARIAD將與地平線開展全新合作，加快大眾面向中國市場的高級駕駛輔助系統和自動駕駛系統開發進程，交易預計在2023年上半年完成。

環球時報報導，據悉，針對中國市場需求，CARIAD將與地平線合作開發領先的、高度優化的全棧式高級駕駛輔助系統和自動駕駛解決方案，在單顆晶片上集成多種功能，提高系統穩定性，節約成本，降低能耗，為大眾在中國的純電動車型提供可擴展的、高性價比的高級駕駛輔助系統和自動駕駛解決方案。

地平線公司官網發布的介紹顯示，該公司已與比亞迪、長安汽車、廣汽集團、奧迪等國內外汽車廠商達成合作，其研發的征程晶片累計出貨量已突破150萬片。

大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德表示，中國市場充滿活力，是集團在全球最重要的業務區域。與地平線的合作是集團在華推進戰略轉型，將進一步鞏固大眾在中國汽車市場中的領先位置。

彭博社13日報導稱，中國是大眾最大的市場，每年約40%的大眾汽車交付至中國，但2021年在中國銷售額下滑，原因之一是數字化方面不足。路透稱，此次與地平線的合作將幫助大眾在中國電動汽車市場取得更多份額。德國商報對此分析稱，「軟件合作夥伴會讓大眾在中國再次具有競爭力」。

另觀察者網引述英國泰晤士報報導稱，德國車企寶馬集團將停止在其英國牛津工廠生產MINI電動車型，並在明年年底前把該生產線轉移到中國，作為長城汽車與寶馬合資項目的一部分。原因是牛津工廠「沒有為電動汽車做好準備」。不過路透後來報導稱，寶馬否認了泰晤士報有關轉移生產線的消息。

此外，英國政府在兩年前頒布的「華為禁令」，最後期限為2027年年底，但其電信公司的核心網絡被要求在2023年1月以前就將華為設備剔除。不過，英國政府日前將這一期限從2023年的1月延長到12月。原因是疫情和全球供應鏈問題造成的延遲，按原計畫執行「華為禁令」可能會導致網絡中斷，影響對客戶的服務。