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中國網審4年來最強力度 「我看到了」也被封

中國新聞組／北京15日電
中共二十大開幕前，北京市四通橋發生民眾掛布條抗議事件，引起各界關注。四通橋周邊滿布警察及黑色便衣人盯梢巡邏，特別是緊盯試圖停留拍照的路人，高度戒備。（Getty Images）
中共二十大開幕前，北京市四通橋發生民眾掛布條抗議事件，引起各界關注。四通橋周邊滿布警察及黑色便衣人盯梢巡邏，特別是緊盯試圖停留拍照的路人，高度戒備。（Getty Images）

中共二十大召開前夕，過去一星期嚴審網路言論；北京四通橋事件後更是火力全開，包括「勇敢」、「勇士」、「致敬」甚至「北京橫幅」、「橋」及「平安」等字詞全遭屏蔽或封鎖，有網民僅發了一句「我看到了」就被封禁60天。網民及專家怒批「真是殺紅了眼，這是要把中文都滅乾淨了？」並稱這是中共四年來最強力度的網路言論審查。

來源：YouTube

綜合美國之音、自由亞洲電台及德國之聲等外媒報導，中共近日在二十大前展開網路言論審查，遭到審查的詞語種類豐富，除政治用語，個別看似與二十大毫不相關的網路俚語和日本動漫也被封殺。而在北京四通橋橫幅抗議事件後，審查部門為防止消息擴散，屏蔽了在社交媒體上大量影射這場示威的關鍵詞，不少用戶也被禁言。

報導引述中國數字時代編輯劉力朋稱，這是近四年來最大的審查事件。上一次類似規模的網路維穩出現在2018年。當時，中共修改總書記的連任規則，為習近平突破性的第三屆任期鋪平了道路。

據了解，微博上，與抗議基本信息有關的關鍵詞搜索結果被過濾，只保留來自帶「藍V」標識的官方帳號的博文。這些詞包括「海淀」、「四通橋」、「橫幅」、「標語」、「勇敢」、「勇氣」、「勇士」、「義士」、「孤勇者」、「英雄」等，和帶有「橋」字的詞語。「北京」兩字也難逃審查。另外，「皇帝」、「退位」、「下台」的搜索結果也被封鎖。

微信也對有關橫幅抗議活動的傳播與討論進行了審查。微博已限制對微信封號的討論，完全封殺了熱搜話題「微信被封」和「騰訊客服」等，並關閉了騰訊客服的超話。有網民稱在社交平台發了一句「我看到了！」竟被禁言60天；有網民乾脆改以「白底」襯上「紅色方塊」代表抗議標語，與網管「鬥智鬥力」。

 「敏感詞已經越來越寬泛，到了要把中文滅乾淨的地步了，」劉力朋半開玩笑地說道，「現在是一個『殺紅眼』的狀態」。

但同時，也有許多被封用戶為自己「不當」和「非法」的行為在微博上向騰訊客服道歉，希望解除封鎖。一名用戶寫道：「我真的深刻反省了自己的錯誤」，「萬般感謝貴公司可以給一次改正的機會，以此為戒，提高信息甄別能力！絕不再犯此類錯誤！」

另，豆瓣移除了日本動漫「死亡筆記」以及其衍生影視作品的頁面。網民猜測，豆瓣是為了預防一些不滿習近平的用戶說要在「死亡筆記」裡寫下習近平的名字。

劉力朋指出，這些其實只是二十大常規審查的一部分。「就算是常規的二十大審查已經很變態了，」他說，「已經到了窮盡很多暗喻的地步了」。

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