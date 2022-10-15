北京四通橋掛反習布條 「新坦克人」傳是黑龍江男

北京一座繁忙的立交橋上13日出現針對習近平及中國防疫政策的抗議標語。（取材自推特）

中共召開二十大前夕，北京 四通橋出現反習橫幅。知情人士稱，13日在橋上掛橫幅的抗議者是來自黑龍江的男子彭立發，網名彭載舟，是做電磁學研究的，目前已被捕。儘管官方未證實抗議者身分，網上已有大批網民發起對「神祕示威者」的搜索與致敬行動，並稱他是「北京四通橋勇士 」，外媒則稱他是「新坦克人」。

北京海淀區四通橋上13日下午突然出現一條橫幅白布條，以紅字寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」等標語，引起眾人圍觀。

這個抗議畫面立刻在社群媒體上流傳並引發熱議，大批網民留言探詢抗議者的身分。據報導，微博、微信 等在這起「四通橋事件」後，以最快速度全數封禁與事件有關的字詞，但相關的討論並未因此稍歇，反而躍為最熱門的國際新聞與網路消息。

中央社引述中國旅外科普作家方舟子在推特上說，13日在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕的男子，網名彭載舟，本名是彭立發，「黑龍江泰來縣人，做電磁學研究的」。事發前彭立發在他的推文後面和彭立發自己的Researchgate帳號，貼過掛在橋上的那些口號，不過已經被刪掉，顯然警方逮捕他後進入他帳號刪的。

方舟子並上傳彭立發的微博截圖，自稱是個熱愛自由、喜愛科學與哲學的工匠。

而中國海外民間組織「人道中國」理事王劍虹轉發彭立發13日凌晨4時回覆某媒體的推文：「各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！」

這則推文另指出：「2022年10月16日，全國罷課總動員，全國罷工總動員，全國汽車鳴笛抗議總動員，全國軍人起義總動員，要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒」。

彭立發號召的新護國運動訴求包括，和平罷工罷課表達抗議，一氣呵成罷免獨裁者習近平，直接選舉沒有謊言、可受公民監督及被彈劾的新主席，生活在沒有奴役的社會裡。

BBC報導，這名神祕示威者隨即引發中國網上的搜索和致敬，許多人讚揚這名抗議者的行為，稱其為「北京四通橋勇士」、「英雄」，是「新坦克人」。網民試圖搜索抗議者的身分，黑龍江省一個村莊的村幹部證實，曾有一位同名人生活在那裡。

報導指出，四通橋這種戲劇性的抗議以及對政府的公開批評，在中國並不多見，此次北京抗議又發生在中國政治上特別敏感的時刻，促使審查人員對社交媒體平台和大多數中國人使用的微信平台迅速展開清查。