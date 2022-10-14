安聯財富報告：全球中高收入階層 80%說中文

最新全球財富報告，指中高收入階層80%說中文。圖為中文流利的臉書創辦人查克柏格。(視頻截圖)

根據安聯的一份報告，目前全球金融資 產正處於繼2008年全球金融危機之後，首次大幅縮水的狀態。該報告也指出，過去十年間，中國帶動了亞洲的經濟增長，使亞洲富裕程度超越了歐洲，全球中、高收入階層中，有高達80%比率的人說中文。

德國之聲中文網報導，金融服務公司安聯集團（Allianz）12日公布「2022年全球財富報告」，分析了近60個國家的資產和債務狀況。該報告提到，2021年可能是經濟大幅增長的最後一年，接下來的2022年是個轉折點，世界在一年內發生「翻天覆地的轉變」。

報告標題以「最後的歡呼」（The last Hurrah）點出2021年的經濟榮景：貨幣 政策驅動股票市場一路走高，家庭財富受惠，全球金融資產連續第3年實現了10.4%的增長，達到233兆歐元（約1628兆人民幣、226兆美元）。在過去的三年裡，私人財富增加了60兆歐元。

報告接著指出，2022年是一個轉折點。在年初，烏俄的戰爭扼殺了新冠疫情之後的復甦，同時使世界發生了翻天覆地的轉變：通貨膨脹率飆升、能源和糧食匱乏、各國政府的貨幣緊縮方針打擊經濟和市場。該報告預測，全球金融資產將在2022年縮減超過2%，這會是自2008年全球金融危機以來，首次對金融資產的重大打擊。

報告稱，回首過去十年，在全球範圍內，私人家庭的金融總資產在2011年至2021年期間平均每年增加7.1%。然而，在國家和地區層面存在著明顯的差異。中國以過去10年平均15%的年增長率位居榜首，緊隨其後的是拉丁美洲，其年增長率也達到了兩位數11.5%。不過，中國去年的年增長率（12.2%）明顯低於10年平均。報告認為，此現象部分反映了中國嚴格的「清零政策」導致的經濟增長放緩。

值得一提的是，報告指出中國和日本 是僅次於美國的兩個最富有的國家。中國私人家庭的金融資產總額估計為32兆歐元，占全球金融資產總額的14%，而日本則為16兆歐元。亞洲已經取代歐洲，成為僅次於美國的第二大富裕地區。

在人均金融總資產方面也有明顯差異，從巴基斯坦的650歐元到瑞士的34萬5980歐元不等。中國以金融總資產計算是第二富有的國家，但在人均排名中只排在中下層，僅2萬2280歐元。

關於財富階層的人口比率，個人淨金融資產低於9700歐元的低收入群體在世界上以77%占多數，介於9700歐元和58400歐元的中等收入群體占12%，而淨金融資產超過58400歐元的高收入人群則占11%。亞洲（日本以外的）的兩個較高收入階層的比率從6%增長到14%，這種變化主要是由中國推動的：全球中等收入階層和高收入階層中，有高達80%的人說中文。