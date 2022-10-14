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烏克蘭總統澤倫斯基用中文推文批俄羅斯 網：打臉中國

中國新聞組／北京14日電
烏克蘭總統澤倫斯基以多國語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯併吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議。（取材自推特）
烏克蘭總統澤倫斯基以多國語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯併吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議。（取材自推特）

烏克蘭總統澤倫斯基13日以聯合國官方語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯併吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議。許多網友表示，此舉「打臉」投下棄權票的中國。

中央社報導，聯合國大會12日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，而俄國的戰略盟友中國則投下棄權票。

澤倫斯基13日以英、法、阿拉伯等聯合國正式語言推文，感謝支持烏克蘭的國家，其中也包含簡體中文，然而其主要使用簡體中文的中國卻是投下棄權，引起網友議論，表示澤倫斯基是在「打臉」中國政府。

澤倫斯基以簡體中文寫道：「感謝143個國家支持#聯合國大會『關於烏克蘭領土完整：維護聯合國憲章原則』的歷史性決議。世界已表態：俄羅斯企圖吞並領土是無效的，且永遠不會得到自由國家的承認。」

這則中文推文在不到一小時內已獲得上萬按讚、上千則留言，是其他語言版本的四、五倍，可見議論熱度。

許多網友在下方留言，也有網友以簡體中文表示，「中文，直接打臉喔」、「我以為手機出問題了，中文打臉」、「用中文發推，我覺得太羞愧了」、「澤連斯基幹得漂亮，用中文發推，還能是給誰看的，懂的都懂，193個成員國投票，143個讚成，共產中國投了棄權票！！」

一名網友則語帶諷刺寫道：「供參：使用這個語言的國家—中國，並不包含在143個國家內。」有網友提醒澤倫斯基，「請認清中共本質」。

更多中國網友則是表明支持烏克蘭立場，表示中國政府行徑並不代表他們。「我也知道我們的偽政府在哪裡選擇了棄權票。我深深的為他們感到恥辱」，也有不少中國網友為政府所做的選擇致歉。

烏克蘭 澤倫斯基 聯合國

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