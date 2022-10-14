海南艦、廣西艦南海震撼同框 演練登陸作戰

廣西艦(左)、海南艦震撼同框。(視頻截圖)

20大 召開前夕，解放軍 在南海也有演練行動，具有直升機航母功能的兩大兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」震撼同框，近日組成「登陸輸送群」，在南海進行「登陸作戰」演練，而解放軍航母山東艦也在南海某海域展開多課目實戰化訓練。

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央視軍事報導，近日解放軍自主研製的075型兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」，組成登陸輸送群赴南海某海域展開多課目考核，相關流程是抵達目標海區後戰鬥警報隨即拉響，編隊各艦迅速進入戰鬥狀態，在飛行引導員的指揮下艦載直升機起飛奔赴「敵」島實施登陸作戰任務。

同時，由海南艦、廣西艦搭載的氣墊艇、兩棲陸戰裝備，泛水前出向「敵」島灘塗陣地發起突擊。報導稱，此次重點考核艦載直升機、氣墊艇、兩棲陸戰裝備「持續出動回收能力」，考核過程中，艦載直升機需要通過不同的起降點進行起降訓練。完成聯合立體登陸考核後海南艦、廣西艦立即轉戰任務海區開展海上補給課目考核。

此次演練內容包含氣墊艇等兩棲陸戰裝備向敵方陣地發起突擊。（央視截圖）

此外，央視軍事還報導，解放軍第二艘航母山東艦近日也在南海某海域展開多課目實戰化訓練，訓練內容包含殲15艦載戰鬥機飛赴目標空域，並指訓練係「全速推進航母平台作戰全要素指標生成和作戰能力提升」。