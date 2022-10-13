戴琪：取消對華關稅 對緩解美國通膨作用不大

美國貿易代表戴琪表示，取消對華關稅對緩解美通膨作用不大。（路透）

美對華關稅 仍未敲定，美國貿易代表戴琪 11日表示，取消對華關稅對緩解美通膨作用不大。

本報系聯合報引述美國之音報導，戴琪在芝加哥參加全美商業經濟協會（NABE）年會時表示，影響美國以及其他國家通貨膨脹的因素是錯綜複雜，取消對華關稅對抑制通膨作用並不大。她指出，這些關稅在美中關係的戰略調整中，卻扮演了重要的角色。

戴琪強調，在很多方面，美國與中國之間的挑戰不是一夜之間發生的，它們已經醞釀多年。她認為，在應對中國時，不該對下一步應做什麼感到不耐煩或過於焦慮，而必須考慮到一系列重要的戰略考量。

同時，她表示，美國商界及美國的亞洲盟友對拜登 政府保留川普政府時期，對中國徵收的關稅有不同看法，但她再次強調，維持這些關稅有其他的戰略考量。

至於對台海問題的看法，父母從台灣移民到美國的戴琪沒有直接回答這個問題，而是從貿易的角度表達她的看法。她說：「大陸與台灣都是美國重要的、不可忽略的貿易夥伴。」她表示，美國正在做的是根據美方與這些經濟體的特殊關係量身訂製經濟接觸計畫。

戴琪提到，貿易政策始終處於外交政策、國家安全政策和經濟政策的交叉點，因此在制定貿易政策時，要確保它與其他政策目標保持一致。