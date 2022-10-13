我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

戴琪：取消對華關稅 對緩解美國通膨作用不大

中國新聞組／北京13日電
美國貿易代表戴琪表示，取消對華關稅對緩解美通膨作用不大。（路透）
美國貿易代表戴琪表示，取消對華關稅對緩解美通膨作用不大。（路透）

美對華關稅仍未敲定，美國貿易代表戴琪11日表示，取消對華關稅對緩解美通膨作用不大。

本報系聯合報引述美國之音報導，戴琪在芝加哥參加全美商業經濟協會（NABE）年會時表示，影響美國以及其他國家通貨膨脹的因素是錯綜複雜，取消對華關稅對抑制通膨作用並不大。她指出，這些關稅在美中關係的戰略調整中，卻扮演了重要的角色。

戴琪強調，在很多方面，美國與中國之間的挑戰不是一夜之間發生的，它們已經醞釀多年。她認為，在應對中國時，不該對下一步應做什麼感到不耐煩或過於焦慮，而必須考慮到一系列重要的戰略考量。

同時，她表示，美國商界及美國的亞洲盟友對拜登政府保留川普政府時期，對中國徵收的關稅有不同看法，但她再次強調，維持這些關稅有其他的戰略考量。

至於對台海問題的看法，父母從台灣移民到美國的戴琪沒有直接回答這個問題，而是從貿易的角度表達她的看法。她說：「大陸與台灣都是美國重要的、不可忽略的貿易夥伴。」她表示，美國正在做的是根據美方與這些經濟體的特殊關係量身訂製經濟接觸計畫。

戴琪提到，貿易政策始終處於外交政策、國家安全政策和經濟政策的交叉點，因此在制定貿易政策時，要確保它與其他政策目標保持一致。

關稅 戴琪 拜登

上一則

動態清零長期化? 上海招防疫專員合約2年

下一則

德、歐反對與中脫鉤 環時：美的「友誼」驚醒歐洲人

延伸閱讀

拜登政府傳擬祭出「俄鋁禁令」鋁價應聲飆漲

拜登政府傳擬祭出「俄鋁禁令」鋁價應聲飆漲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜
科羅拉多州「赫爾營軍事基地」變身國家紀念園區

科羅拉多州「赫爾營軍事基地」變身國家紀念園區
一洲焦點／20大前 拜登公布國安戰略書：頭號敵人是？

一洲焦點／20大前 拜登公布國安戰略書：頭號敵人是？

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

2022-10-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好