七中全會公報：常態化疫情防控 毫不放鬆

20大召開在即，北京疫情防控壓力升溫。(記者陳政錄／攝影)

19屆七中全會12日閉幕，作為20大 前最後一屆中央全會，七中全會具有風向標意義。公報對於疫情 防控提及「毫不放鬆抓好常態化疫情防控」，外界預料20大會將續高度評價過去3年的防疫 工作，將其作為19大以來5年的重要成績。對照官媒連日發聲抗疫「躺平不可取」，外媒認為，「清零」已成為一場政治運動。

新華社報導，七中全會關於疫情防控的描述是：「統籌新冠防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，毫不放鬆抓好常態化疫情防控」、「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

香港01分析指出，考慮到七中全會延續今年上半年經濟遭受衝擊後所定下的基調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，及七中全會所強調的「著力保持平穩健康的經濟環境」，中國防疫政策依舊存在優化、改進和漸漸放開的可能。當然，縱使調整防疫政策，但大概還是會在堅持「動態清零」的總方針之下。

分析認為，「動態清零」本就不代表過度防疫、層層加碼和絕對清零，只不過受制於現實因素，一些地區的防疫扭曲或異化為過度防疫、層層加碼和絕對清零。但在20大召開後，在「疫情要防住」的同時，「經濟要穩住、發展要安全」有可能會被強化，進而為既有的「動態清零」注入更多彈性空間。

自由亞洲電台提到，人民日報10日起連續3天刊登文章，為中國國家主席習近平的「清零」政策辯護。分析認為，對「清零」的態度已成黨內審視官員是否忠於習核心的標準，相信20大後中國仍難以「復常」。中國時評人維辛表示，「清零」做法並非基於科學防疫抗疫，它是一場政治運動，反對「清零」被視為反對習核心。

另據本報系聯合報報導，北京市疾控中心指出，當前北京市疫情防控處於關鍵時期，在防疫要求上，進返北京者需要進行居家健康監測三天，以及抵京後三天兩檢，24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，「陰性結果未出前居家不外出。」