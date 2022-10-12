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王岐山20大前出訪哈薩克 歸國恐因隔離錯過開幕

中國新聞組／北京12日電
國家副主席王岐山近期頻頻出訪。（路透）
國家副主席王岐山近期頻頻出訪。（路透）

二十大前夕，又見高層出訪，外交部11日宣布，國家副主席王岐山將率團赴哈薩克，出席12至13日在阿斯坦納（哈薩克首都，原稱努爾蘇丹，近期改為舊名）舉行的亞信峰會。若按目前的境外防疫政策「7+3」檢疫安排，二十大代表王岐山可能無法出席二十大開幕式。

此前國家主席習近平才在9月14日到訪哈薩克，該國成為疫情後習近平首個出訪國家。

王岐山此行出席的亞信會議成立於1992年10月5日，致力於通過制定多邊信任措施，加強對話與合作，促進亞洲和平、安全與穩定，目前擁有27個成員國。

中共二十大將於16日在北京召開，15日將在人民大會堂舉行首場記者會。港媒指出，若按目前的防疫政策（境外入京「7+3」檢疫安排），作為二十大代表的王岐山，將無法出席二十大開幕式。

網上有輿論猜測，王岐山是國家領導人，因公務外訪有豁免；亦有網民猜測內地將調整防疫政策。國家主席習近平9月14至16日出訪中亞後回國，隨即隱身逾一周，當時有分析認為他按照疫情防控規定隔離一段時間。

另外，二十大前，各地疫情未歇，中共官媒人民日報連兩日刊文強調堅持「動態清零」。

香港01評論指出，今年以來，許多地方「層層加碼、過度防疫」，經濟遭遇多年未有之困境，二十大最緊迫工作是「重建人民的信心和預期」。許多人將二十大視為政策調整的重要時間點，希望二十大能實事求是地直面經濟困境，也希望防疫政策能「與時俱進」，根據病毒毒性和全球防疫形勢的變化，更好地保障人民生活和經濟。

二十大 防疫 哈薩克

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