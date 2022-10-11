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紐時：習近平舉止、穿著 複製毛澤東

中國新聞組／北京11日電
圖為毛澤東塑像和習近平紀念盤。（Getty Images)
圖為毛澤東塑像和習近平紀念盤。（Getty Images)

紐約時報8日刊登的評論文章「習近平是翻版毛澤東」指出，在當今西方對毛澤東的評價，普遍認為他是有缺陷的愛國者，或是殘暴的獨裁者，但習近平卻覺得毛澤東值得效法。另外，面對即將到來的中共20大，習近平兩個月前已經定調「中國式現代化」，將在七中全會公布甚至20大工作報告中展現。

紐時經濟專欄作家柯益（Peter Coy）撰寫的「習近平是翻版毛澤東」評論文章指出，毛主政期間，1958年至1962年的大躍進，導致數千萬中國人喪生的饑荒，之後不到10年發動文化大革命，中國陷入極度的貧困。

當今西方普遍認為毛澤東是個有缺陷的愛國者和殘暴的獨裁者，但習近平卻學毛主張共產黨至高無上的地位，壓迫私企和外企，極度依賴政治宣傳，切斷民眾獲取外國訊息的管道。

而且習甚至複製毛的言談舉止，劍橋大學賈奇商學院教授孟睿思（Christopher Marquis）告訴柯益，習經常借用毛的口號，穿著和舉止都很像他。

孟睿思表示，去年中共成立100周年的慶典，他穿著往昔毛澤東在非常特殊場合才會亮相的服裝，習在天安門發表演講，就像毛澤東當年宣布中華人民共和國成立。

不過毛與習的區別在於，習主政仍持續著中國的經濟奇蹟，毛當家中國老百姓吃盡苦頭，因此當代中國領導人承諾帶來繁榮，作為交換，人民堅定不移表忠，但如今習近平的政策威脅中國繁榮，也危及這個交易。

另據本報系聯合報報導，被視為中共20大「預備會議」的中國共產黨第19屆中央委員會第七次全體會議，9日在北京開幕，12日閉幕。習近平兩個月前已經定調，18大以來「黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，「成功推進和拓展了中國式現代化」，將在七中全會公布甚至20大工作報告中展現。

習近平 20大 中共

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