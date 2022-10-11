F-35禁令急轉彎 中媒：美對1塊中國磁鐵過敏

希爾空軍基地F-35A閃電II編隊在猶他州測試和訓練場上空飛行。（取材自美國空軍官網）

美國國防部 8日簽署豁免，允許來自中國的金屬合金用在F-35匿蹤戰機發動機之中。華府短短一個月，態度截然相反，俠客島署名文章大酸美軍「對一塊中國磁鐵神經過敏」；環球時報也引述中國專家表示，美軍試圖強行在武器製造鏈實現「去中國化」，必然需要繞路去尋找代替產品，將顯著增加其採購的周期和成本，損害自身利益。

F-35事件已落幕，俠客島署名文章「美軍為啥對一塊中國磁鐵神經過敏？」，指控F-35上的中國磁鐵「威脅國家安全」，事實和邏輯上都站不住腳。美國軍方這番費勁折騰是想「跟中國競爭，搞脫鉤」。

華爾街日報報導稱，F-35事件對五角大樓「是一次挫折」；想到美國80%的稀土 從中國進口，五角大樓就「夜不能寐」。近幾年，不少美國政客鼓吹擺脫對華稀土依賴，白宮也出台措施，號稱要打造稀土供應鏈 ，可即便如此，按彭博社的說法，美國仍至少需要10年才能實現稀土供應鏈自給自足。

從這個角度看，大概可以理解為什麼一塊磁鐵就能讓美國軍方如坐針氈。文章指出，這已經不是「中國焦慮症」，而是「中國恐懼歇斯底里症」了。

文章說，中國產的零部件安不安全，美方心裡最清楚。2014年，F-35的兩家分包商——諾斯洛普格魯曼公司（Northrope Grumman）和漢威聯合公司（Honeywell International Inc），被發現使用了中國製造的磁鐵，當時引發不小爭議，但美國防部隨後公布的文件顯示，兩家公司均獲豁免；2019年，英媒稱F-35電路板由總部設在英格蘭的Exception PCB公司製造，2013年該公司被中國公司收購，但英國防部表示不必擔心，「沒有風險」。