美國不再開放、包容？華春瑩貼最高院孔子圖諷「說一套做一套」

華春瑩推特貼出美國最高法院門楣上的塑像，最左側是孔子。（取材自推特）

中國外交部部長助理華春瑩 又出擊了，她9日晚以美國最高法院門楣雕塑 上的孔子像回擊美國稱，過去的美國多元、開放、包容，然而，美國現在在國際上卻在做相反的事情，暗酸美國「說一套做一套」。

華春瑩9日晚在其推特發文稱，美國最高法院（門楣）雕刻了來自中國、猶地亞（以色列古地名）和古希臘的先賢形象，以彰顯美國多元、開放、包容的精神。然而，美國現在在國際上卻在做相反的事情。這不諷刺嗎？

華的推文配圖為美國最高法院大樓建築的三角形門楣，其從左至右刻著代表孔子、摩西和梭倫（古希臘的哲人）的人物雕像。

環球網報導，據雕像的設計者、美國雕塑家阿特金斯．麥克尼爾相關網站公開資料，他解釋自己創作初衷的：「法律是文明的一個要素，美國的法律自然地繼承或派生於以前的文明之中。因此，最高法院大樓的東側門楣雕像群寓意對源自東方的基本法律和戒律的借鑒。摩西、孔子和梭倫被選為三大文明的代表，被塑成了這一三角形門楣的中心雕像群」。

報導稱，過去一段時間以來，美方在多個議題上表面上打著合作發展的幌子，暗地裡卻不斷挑動其他國家和地區與中國對立。中國國務委員兼外長王毅已多次次敦促美方以實際行動體現拜登 總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。