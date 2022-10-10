中國公安高層頻落馬 美媒：刀把子不被信任

中國公安往往知道政客最深層的秘密？地方及中央的領導人因此都對公安保持警惕。（新華社資料照片）

中共 官場將政法系統慣稱「刀把子」，與軍隊「槍桿子」、文宣「筆桿子」相提並論。中國警界高官最近紛落馬，9月裡，公安 部3名前副部長孫力軍、傅政華和劉彥平被判刑或者起訴。美國之音報導，這個現象反映出中國高層對自己的「刀把子」相當程度的不信任。

中共在去年9月開除孫力軍黨籍和公職的處分通報中，指責孫力軍「背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲」。對傅政華的評語則是「從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針」。

曾經任職中國公安大學的美國律師高光俊說，警界高官落馬真正的原因從來就不是貪污腐敗的問題，真正的問題是跟黨不保持一致，妄議中央，沒有跟習近平 保持忠誠的關係，才是核心的問題。

據報導，高光俊認為，習近平上台的十年裡，從來沒有完全控制政法系統，他也因此必須換上自己信任的人。「像王小洪，那才是真正他的鐵桿親信，其他都不是。政法系統還有很多人都不是習近平的親信，後面會一個一個慢慢地換掉，不停地清洗。」

分析人士認為，中共官員體系裡，小圈子是相互信任的核心。高光俊指出，小圈子的形成，信任的贏得，要靠幾種關係：第一，靠紅二代，比如習近平；其次是「秘書幫」，「孫立軍就是典型的例子，他從澳洲留學回來以後通過孟建柱的老婆搭上孟建柱，然後做了孟的秘書」；第三是通過工作關係長期在一起工作。「習近平的之江新軍，很多過去都跟他在一起工作的。」