七中全會將定主席團排名成看點 呈現中國政治生態變遷

在北京國家博物館舉行的以中國共產黨為主題的展覽中，一名婦女站在黨徽前。（Getty Images）

中國共產黨第19屆中央委員會第七次全體會議（簡稱七中全會）9日在北京召開，BBC報導，本屆七中全會有兩大看點：包括黨章修訂內容及主席團常務委員名單。

報導說，黨章修訂程序是七中全會的一個大看點。外界猜測，黨章最有可能修改的內容就是去年11月召開的19屆六中全會上透過的中共 歷史上的第三份歷史決議。中共18大後開啟的「中國特色社會主義新時代」，以及「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

考慮到中共黨內第三份歷史決議在其內部的重要性，外界普遍猜測，這些內容有可能在此次黨章修改將融入其中。

此外，七中全會將決定20大 主席團常務委員名單。

據報導，今年「七中全會」選出的將列席20大主席團常務委員會名單及排名，值得觀察。按照慣例，主席團常委都會納入已退休的前政治局常委，而按照官方公布名單，可以看到中國政治生態的變遷。

加拿大維多利亞大學擔任政治系和歷史系教授吳國光將中共黨代會視作「權力的劇場 」，他在2018年撰寫的「權力的劇場：中共黨代會的制度操控」一書中寫道，黨代會實際上從未有機會履行黨章有所規定的憲法性權威，「事實上，黨代會不能就確定政治綱領、修訂黨章、任命領導人等重大事項做出自己的決定，它不過是為在位領導人的相關決定背書。」