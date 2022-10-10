美國防部簽署豁免 含中製合金F-35戰機恢復交付

美國國防部簽署豁免，允許來自中國的金屬合金用在F-35匿蹤戰機發動機之中。（取材自直新聞）

美國國防部 8日簽署豁免，允許來自中國的金屬合金用在F-35匿蹤戰機發動機之中，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）將可以恢復F-35的交付工作，但美國國防部的豁免令只到10月31日。

路透報導，美國國防部先前發現F-35發動機中的磁鐵是中國製的未經授權合金後，於9月停止接受F-35新機交付。

製造F-35的洛克希德馬丁公司當時表示，這個問題「與漢威聯合公司（Honeywell International Inc）製造的F-35渦輪機磁鐵有關，磁鐵內含鈷和釤合金」；洛克希德馬丁強調，該磁鐵不會傳輸訊息或傷害飛機，F-35可安全飛行。

五角大廈 武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）8日簽署一份豁免文件，允許發動機的潤滑泵浦中使用這種不符合美國採購法的合金。

拉普蘭特在聲明中表示，為了國家安全利益，接收這些F-35戰機是必要的。他也說，這項決定將實施到最後一架F-35按合約交付為止，目前預計是在2023年10月。

洛克希德馬丁強調，磁鐵不會傳輸訊息或傷害飛機，並不存在安全風險。

漢威聯合公司將尋找其他來源的合金，以便用於未來潤滑泵浦的生產。

美國國防部聯合計畫辦公室（Joint Program Office）發表聲明說，未來將使用其他來源的合金。F-35還有其他原產於中國的磁鐵，已獲美國國防部前官員的豁免。

另據直新聞報導，美國國防部決策出現逆轉，深圳衛視「直播港澳台」特約評論員陳冰說，就是為了一塊磁鐵，是從中國採購而來的，從2003年以來一直用於F-35戰機上。查來查去，發現這塊磁鐵沒有技術缺陷，也不影響F-35戰機的安全，於是現在豁免了，一場故弄玄虛的「國安風波」算是過去了。

五角大廈為什麼這麼敏感呢？陳冰指出，背後是美國的「擺脫對華稀土 依賴」，而那塊磁鐵正是一種稀土磁鐵。有數據顯示，美國80%稀土都是從中國進口。但是這事還沒完，美國國防部的豁免令到10月31日，此後製造F-35戰機的洛克希德馬丁公司，還需要尋找別的分銷商，從其他國家尋找這種稀土磁鐵，或許會耽擱交付進展。