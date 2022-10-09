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中國駐美大使秦剛：感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲

記者羅印冲/即時報導
中國駐美大使秦剛。（取材自澎湃新聞）
中國駐美大使秦剛。（取材自澎湃新聞）

全球首富、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）近日發表爭議性涉台言論，建議把台灣變成中國的特別行政區，引起兩岸官方強烈回應。中國駐美國大使秦剛在社交媒體發文稱，感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲和對建立台灣特區的建議。

新加坡聯合早報報導，秦剛當地時間星期六在個人推特帳號轉發英國金融時報對馬斯克的專訪，並寫道：「我想感謝@elonmusk（馬斯克）對兩岸和平的呼籲以及他關於建立台灣特區的想法。」

秦剛並稱，和平統一、一國兩制是中國解決台灣問題的基本原則，也是實現國家統一的最佳途徑；「在保證中國主權、安全和發展利益的前提下，統一後的台灣將做為特別行政區享有高度自治，並有廣闊的發展空間」。

秦剛還說，台灣人民的權益將得到充分保障，兩岸將共享民族復興的榮光。中國的和平統一也有利於亞太和世界的和平與發展。

中國央視新聞8日以記者提問方式，要求中國外交部發言人毛寧評論馬斯克有關言論，在標題更打上「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」。

毛寧表示，台灣問題是中國內政，中國解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持和平統一、一國兩制的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。她還說，中國同時將堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

馬斯克 秦剛 新加坡

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