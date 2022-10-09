英媒：美列中企黑名單 瞄凖「制高地」領域
美防技術外流，接連出招對中出口管制。繼五角大廈將新一批中企列入黑名單，拜登政府7日宣布對中國出口晶片技術的新限制。中國外交部發言人毛寧8日回應稱，美方將科技和經貿問題政治化、武器化，阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。另有專家分析，美方連串制裁，瞄凖「制高地」領域與中國脫鉤。
針對美國對中國實施晶片新出口管制，毛寧8日下午在例行記者會上表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。
毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。
針對美國國防部公布第二批中企黑名單，BBC報導指出，名單中有中國無人機 製造商龍頭大疆創新、深圳華大基因等。專家分析， 這些公司代表美國意欲在「制高地」領域和核心技術，與中國脫鉤。
據了解，這是美國國防部公布的第二批黑名單。去年6月，美國國防部公布的首批黑名單包括華為、中國移動和中國電信等公司，意在對抗中國的「軍民融合」。
最新一批進入美國國防部黑名單的中國公司有13家，其中包括大疆創新、深圳華大基因、360科技、中國中建等。美國國防部表示，這些公司直接或間接地在美國運作，他們將繼續酌情增加更多實體，更新清單。
去年6月，包括電信設備製造商華為在內的首批約50家中國企業被列入該名單。當時，美國總統拜登簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資這些據稱與國防或監控技術行業有關聯的中國公司。這項命令旨在阻止美國投資支持中國的軍事工業綜合體，以及軍事、情報和安全研發項目。
大疆在美國的發言人亞當·利斯伯格（Adam Lisberg）對半島電視台表示，「大疆從未設計或製造過軍事設備，也從未在任何國家營銷或銷售其軍用產品。我們隨時凖備正式挑戰這個名單。」
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛受訪表示，美國政府走向「全社會」之力動員私有部門一同預防中方「軍民融合發展」 ，維護美國技術優勢，並不令人意外。他指出，這是美中戰略競爭的自然發展。
「以美國角度而言，既然美中戰略上鬥而不破，經濟完全脫鉤亦非一蹴可及，自然會優先在涉及核心技術和大數據等的經濟『制高地』優先脫鉤，以確保美國經濟的質量優勢。」宋文笛說。
他指出，「美國疑慮中國政治經濟體制下民間企業的自主性。無論是已經於19大進入黨章的『黨政軍民學，東西南北中，黨是總管一切的』指導思想，或是近五年來設立的『軍民融合』框架，皆讓美國擔心和中國企業交往中分享的技術容易出現『民為官用』、『軍民兩用』現象。」
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