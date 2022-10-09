英媒：美列中企黑名單 瞄凖「制高地」領域

中國外交部發言人毛寧8日表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則。（取材自央視新聞）

美防技術外流，接連出招對中出口管制。繼五角大廈將新一批中企列入黑名單，拜登 政府7日宣布對中國出口晶片技術的新限制。中國外交部發言人毛寧8日回應稱，美方將科技和經貿問題政治化、武器化，阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。另有專家分析，美方連串制裁，瞄凖「制高地」領域與中國脫鉤。

針對美國對中國實施晶片新出口管制，毛寧8日下午在例行記者會上表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。

針對美國國防部 公布第二批中企黑名單，BBC報導指出，名單中有中國無人機 製造商龍頭大疆創新、深圳華大基因等。專家分析， 這些公司代表美國意欲在「制高地」領域和核心技術，與中國脫鉤。

據了解，這是美國國防部公布的第二批黑名單。去年6月，美國國防部公布的首批黑名單包括華為、中國移動和中國電信等公司，意在對抗中國的「軍民融合」。

最新一批進入美國國防部黑名單的中國公司有13家，其中包括大疆創新、深圳華大基因、360科技、中國中建等。美國國防部表示，這些公司直接或間接地在美國運作，他們將繼續酌情增加更多實體，更新清單。

去年6月，包括電信設備製造商華為在內的首批約50家中國企業被列入該名單。當時，美國總統拜登簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資 這些據稱與國防或監控技術行業有關聯的中國公司。這項命令旨在阻止美國投資支持中國的軍事工業綜合體，以及軍事、情報和安全研發項目。

大疆在美國的發言人亞當·利斯伯格（Adam Lisberg）對半島電視台表示，「大疆從未設計或製造過軍事設備，也從未在任何國家營銷或銷售其軍用產品。我們隨時凖備正式挑戰這個名單。」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛受訪表示，美國政府走向「全社會」之力動員私有部門一同預防中方「軍民融合發展」 ，維護美國技術優勢，並不令人意外。他指出，這是美中戰略競爭的自然發展。

「以美國角度而言，既然美中戰略上鬥而不破，經濟完全脫鉤亦非一蹴可及，自然會優先在涉及核心技術和大數據等的經濟『制高地』優先脫鉤，以確保美國經濟的質量優勢。」宋文笛說。

他指出，「美國疑慮中國政治經濟體制下民間企業的自主性。無論是已經於19大進入黨章的『黨政軍民學，東西南北中，黨是總管一切的』指導思想，或是近五年來設立的『軍民融合』框架，皆讓美國擔心和中國企業交往中分享的技術容易出現『民為官用』、『軍民兩用』現象。」