防疫「麻痹大意」 內蒙、新疆開鍘8官員

內蒙古自治區因防疫不力，處分五位官員。圖為內蒙古自治區黨委書記孫紹騁1日主持召開防疫領導小組會議，要求「尤其不能外溢到北京」。（取材自內蒙古自治區政府官網）

中國內蒙古疫情 連日來持續增加，為此，官方問責當地首府呼和浩特的五名官員，指其「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」。而新疆 也因為疫情未歇，首府烏魯木齊和吐魯番有三名官員被免職。

據內蒙古自治區呼和浩特市委宣傳部微信公眾號「青橙融媒」消息指，有個別黨員幹部在疫情防控緊要關頭，「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」。

消息稱，官方表示，呼和浩特市新城區人大常委會副主任寇海民、土左旗司法局四級調研員吳傑被記黨內警告；新城區成吉思汗大街街道黨群服務中心主任王雪冰，玉泉區小召前街街道辦事處主任崔明霞停職；土左旗台閣牧鎮副鎮長張永勝免職。

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前主持防疫 領導小組會議時表示將提升防控等級，防止疫情擴散、外溢，「尤其不能外溢到北京」。

另據「新疆日報」報導，新疆烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，以及吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍因防疫不力遭到免職。

新疆維吾爾自治區政府副主席劉蘇社日前在記者會上表示，疫情在8月底疫情得到控制後，「由於部分地區產生鬆懈麻痺思想」，9月中旬以來部分地區疫情反彈。

新疆已暫停客運班列出疆，新疆自治區黨委書記馬興瑞要求各地各部門，「把服務保障黨（中共）的20大勝利召開作為當前最重要的政治任務」。

根據中國衛健委通報，內蒙古自治區6日新增26例確診者與445例無症狀感染者，是31省市區之最，多數集中在呼和浩特市。新疆維吾爾自治區6日新增無症狀感染者96例，多數集中在烏魯木齊市。