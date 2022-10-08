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防疫「麻痹大意」 內蒙、新疆開鍘8官員

中國新聞組／北京8日電
內蒙古自治區因防疫不力，處分五位官員。圖為內蒙古自治區黨委書記孫紹騁1日主持召開防疫領導小組會議，要求「尤其不能外溢到北京」。（取材自內蒙古自治區政府官網）
內蒙古自治區因防疫不力，處分五位官員。圖為內蒙古自治區黨委書記孫紹騁1日主持召開防疫領導小組會議，要求「尤其不能外溢到北京」。（取材自內蒙古自治區政府官網）

中國內蒙古疫情連日來持續增加，為此，官方問責當地首府呼和浩特的五名官員，指其「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」。而新疆也因為疫情未歇，首府烏魯木齊和吐魯番有三名官員被免職。

據內蒙古自治區呼和浩特市委宣傳部微信公眾號「青橙融媒」消息指，有個別黨員幹部在疫情防控緊要關頭，「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」。

消息稱，官方表示，呼和浩特市新城區人大常委會副主任寇海民、土左旗司法局四級調研員吳傑被記黨內警告；新城區成吉思汗大街街道黨群服務中心主任王雪冰，玉泉區小召前街街道辦事處主任崔明霞停職；土左旗台閣牧鎮副鎮長張永勝免職。

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前主持防疫領導小組會議時表示將提升防控等級，防止疫情擴散、外溢，「尤其不能外溢到北京」。

另據「新疆日報」報導，新疆烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，以及吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍因防疫不力遭到免職。

新疆維吾爾自治區政府副主席劉蘇社日前在記者會上表示，疫情在8月底疫情得到控制後，「由於部分地區產生鬆懈麻痺思想」，9月中旬以來部分地區疫情反彈。

新疆已暫停客運班列出疆，新疆自治區黨委書記馬興瑞要求各地各部門，「把服務保障黨（中共）的20大勝利召開作為當前最重要的政治任務」。

根據中國衛健委通報，內蒙古自治區6日新增26例確診者與445例無症狀感染者，是31省市區之最，多數集中在呼和浩特市。新疆維吾爾自治區6日新增無症狀感染者96例，多數集中在烏魯木齊市。

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