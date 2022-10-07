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美將長江存儲、北方華創等31實體 列入未經核實清單

記者葉文義／即時報導
美國將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲和其他30家中國企業或實體列入「未經核實清單」。（取材自微信）
美國將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲和其他30家中國企業或實體列入「未經核實清單」。（取材自微信）

美國7日將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲和其他30家中國企業或實體列入「未經核實清單」(unverified list)，此舉恐將加劇中美緊張關係。

被納入這份名單的多數是生產、研發半導體、光電子、化工鋰電等相關產品的公司，也不乏大學、中國國家重點實驗室。

其中，北方華創、長江存儲、先導先進、佛山華國光學器材、中國科學院化學研究所等相關公司在列。美國商務部還修改了「未經核實清單」規則，如果不配合現場核實，將列入實體清單。

路透報導，根據白宮最新政策，若外國政府試圖阻止美國官員對清單中的企業進行考察，美方將啟動程序，在60天後把這些公司納入實體清單。

此外，若必須向清單內的實體出口商品，美國出口商必須進行額外的盡職調查，遭列入清單實體也會面臨更嚴格管制，並申請額外許可。

美國商務部正在調查長江存儲是否違反美國出口管制，向列入黑名單的中國電信設備商華為出售晶片。

最近美國共和與民主兩黨把目光盯向長江存儲，對美國商務部施加壓力希望採取行動，將這家公司列入實體清單。據拜登政府稱，這家成立於 2016年的公司對美國晶片公司構成直接威脅。

此前，美國蘋果公司的iPhone14要安裝長江存儲的3D NAND快閃記憶體的報導，令一些美國國會議員懊惱，認為蘋果公司在「玩火」。

商務部 晶片 蘋果

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