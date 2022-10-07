我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

日戰機「亮肚皮」 挑釁中轟炸機？

記者陳言喬／綜合報導
央視「追光」特別節目播出轟6K轟炸機編隊飛行時，遭遇某外軍機的挑釁。（央視截圖）
央視「追光」特別節目播出轟6K轟炸機編隊飛行時，遭遇某外軍機的挑釁。（央視截圖）

央視特別節目「追光」披露解放軍空軍轟6K轟炸機編隊遭遇「外軍」戰機編隊亮出空對空飛彈挑釁。軍事專家研判，有可能遭遇了日本自衛隊的戰機。

央視4日播出「追光」─強國必須強軍特別節目，當中有一幕報導轟6K轟炸機編隊曾遭遇外機「亮肚皮」（展示掛載的空對空飛彈）挑釁。飛行員廖江兵稱，當時「外機一個編隊走了，另一個編隊又來了」，陷入膠著。解放軍空軍飛行員一點不退，「掛著彈，跟他們對峙了兩個多小時」，最終將外機驅離

央視並未說明這外軍機是哪國軍機，騰訊新聞引述軍事類的微信公眾號「絕對君視」稱，結合之前解放軍空軍官方曾發布過的消息，以及其他公開報導來看，還是可以推測出一些細節。

首先，事發空域在西太平洋的可能性比較大，在南海或者台灣周邊的可能性偏小。因為解放軍岸基戰鬥機的作戰半徑可以覆蓋南海和台灣周邊空域，能夠對轟6K轟炸機進行長時間護航，不會容許外機編隊「一個接一個」地靠近編隊，更不會讓其還能伴飛幾個小時那麼長時間。而在西太平洋，解放軍戰機雖然在空中加油機的支持下，已經能實現繞台灣東面的巡航，但畢竟是最近才獲得的能力。而且如果是距離第一島鏈更遠的空域，目前仍然是以轟6K編隊在沒有護航的情況下去得更多。

其次，「外軍機」是日本自衛隊戰機的可能性最大，是美軍戰機的可能性次之，是台灣戰機的可能性最小。在此前的中國官媒報導中，不止一次出現過日本自衛隊F-15J戰機對解放軍空軍進行挑釁，比如向解放軍戰機發射熱焰彈等。如果上面說的轟6K轟炸機編隊是出第一島鏈，到西太平洋執行遠航任務，那麼來搞事的外軍機來自日本自衛隊的可能性就更大。

再次，解放軍飛行員說的是轟6K「掛著彈」，跟對方對峙了很久後將其驅離。但其實這裡更多靠的是飛行員的技術、意志和寸步不讓的勇氣，而不是飛機自帶的武器。因為轟6K一般掛載的會是長劍20巡航導彈、鷹擊12超音速反艦導彈、KD-63空對地導彈，這些不是對地就是反艦，並不能用來空戰，所以也沒法對前來挑釁的外機形成威懾。

轟6K轟炸機飛行員廖江兵述說遭遇某外軍機「亮肚皮」的挑釁經過。（央視截圖）
轟6K轟炸機飛行員廖江兵述說遭遇某外軍機「亮肚皮」的挑釁經過。（央視截圖）

解放軍 日本 驅離

上一則

香港若0+0後續驗核酸 議員憂：難吸遊客

下一則

路透：美晶片禁令 盯上長江存儲

延伸閱讀

蘇紫雲：台國軍「第一擊」與「第一槍」不同 必須釐清

蘇紫雲：台國軍「第一擊」與「第一槍」不同 必須釐清
中專家：解放軍轟炸機疑遭日自衛隊戰機「亮肚皮」挑釁

中專家：解放軍轟炸機疑遭日自衛隊戰機「亮肚皮」挑釁
南韓F-15戰機發射兩枚炸彈 反制北韓射飛彈

南韓F-15戰機發射兩枚炸彈 反制北韓射飛彈
駐伊拉克美軍受威脅 F-15戰機緊急出動 擊落伊朗無人機

駐伊拉克美軍受威脅 F-15戰機緊急出動 擊落伊朗無人機

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布