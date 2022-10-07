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路透：美晶片禁令 盯上長江存儲

記者張文馨／華盛頓報導
長江存儲被指與解放軍關係密切。（取材自長江存儲官網）
長江存儲被指與解放軍關係密切。（取材自長江存儲官網）

媒體日前報導，拜登政府考慮限制美製設備出口至長江存儲等中國記憶體晶片製造商，路透6日獨家報導，為避免波及非本土產業，商務部將使在中國設廠的南韓晶片巨頭三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）免受衝擊。

美中晶片競爭漸趨白熱化，根據報導，商務部打算本周就宣布對中國的科技出口新禁令，知情人士表示，若美商要出口設備至中國記憶體晶片廠長江存儲和長鑫存儲，以製造先進動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash），商務部將否決出口申請。

DRAM主要協助核心中央處理器的快速運算能力；NAND Flash的強項是在關閉電源後，資料仍可保存，已是全球資料量快速成長的儲存裝置。

路透報導商務部的出口管制規畫，若擬出口的設備可製造18奈米或以下的DRAM、128層以上NAND Flash或14奈米以下邏輯晶片，給中國本土廠商，就需要申請出口許可，此外則免。

路透報導，長江存儲為NAND Flash製造大廠，美國商務部正在調查，釐清該公司是否違反美國規定，出售晶片給華為；長鑫存儲則是一家有國營色彩的公司，主攻DRAM市場。

知情人士告訴路透，美商要將設備賣給在中國設廠的外國製造商，也得擬具出口申請逐案審查。

如此一來，在中國設廠的外國晶片製造商也會面臨衝擊，三星在中國有兩家大型工廠，SK海力士則正在收購英特爾在大連的NAND Flash製造業務，美國禁令一下恐限制兩公司在當地的製造升級。

路透報導，SK海力士和三星的NAND Flash產量有25%和38%出自中國，此外，SK海力士有一半的DRAM在中國生產。

知情人士表示，「目標不在傷害非本土公司」，拜登政府將讓三星和SK海力士免受新規定衝擊，不過外商仍擔心審查過程會衍生爭議。

路透報導，這將是商務部首度針對中國生產記憶體晶片，無論其是否涉及軍事用途，意味著對美國國家安全擴張解釋。

中國駐美大使館將美國商務部可能發布的新規定稱為「科技霸權」，指美國利用其科技實力壓制和阻礙新興市場和發展國中國家的成長。

晶片 商務部 三星

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