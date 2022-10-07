路透：美晶片禁令 盯上長江存儲

長江存儲被指與解放軍關係密切。（取材自長江存儲官網）

媒體日前報導，拜登政府考慮限制美製設備出口至長江存儲等中國記憶體晶片 製造商，路透6日獨家報導，為避免波及非本土產業，商務部 將使在中國設廠的南韓晶片巨頭三星 （Samsung）與SK海力士（Hynix）免受衝擊。

美中晶片競爭漸趨白熱化，根據報導，商務部打算本周就宣布對中國的科技出口新禁令，知情人士表示，若美商要出口設備至中國記憶體晶片廠長江存儲和長鑫存儲，以製造先進動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash），商務部將否決出口申請。

DRAM主要協助核心中央處理器的快速運算能力；NAND Flash的強項是在關閉電源後，資料仍可保存，已是全球資料量快速成長的儲存裝置。

路透報導商務部的出口管制規畫，若擬出口的設備可製造18奈米或以下的DRAM、128層以上NAND Flash或14奈米以下邏輯晶片，給中國本土廠商，就需要申請出口許可，此外則免。

路透報導，長江存儲為NAND Flash製造大廠，美國商務部正在調查，釐清該公司是否違反美國規定，出售晶片給華為；長鑫存儲則是一家有國營色彩的公司，主攻DRAM市場。

知情人士告訴路透，美商要將設備賣給在中國設廠的外國製造商，也得擬具出口申請逐案審查。

如此一來，在中國設廠的外國晶片製造商也會面臨衝擊，三星在中國有兩家大型工廠，SK海力士則正在收購英特爾在大連的NAND Flash製造業務，美國禁令一下恐限制兩公司在當地的製造升級。

路透報導，SK海力士和三星的NAND Flash產量有25%和38%出自中國，此外，SK海力士有一半的DRAM在中國生產。

知情人士表示，「目標不在傷害非本土公司」，拜登政府將讓三星和SK海力士免受新規定衝擊，不過外商仍擔心審查過程會衍生爭議。

路透報導，這將是商務部首度針對中國生產記憶體晶片，無論其是否涉及軍事用途，意味著對美國國家安全擴張解釋。

中國駐美大使館將美國商務部可能發布的新規定稱為「科技霸權」，指美國利用其科技實力壓制和阻礙新興市場和發展國中國家的成長。